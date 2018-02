Új távlatok

Beismeréssel ér föl, hogy immár a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter is tagja lett a nemzetbiztonsági kabinetnek. Hivatalosan ugyanis Rogán Antal kezében van a propaganda. E szó jelentéséből kiindulva pedig mostantól a politikai nézetek terjesztése, elméletek népszerűsítése is a nemzetbiztonság részévé válik.

A kabinet - már csak nevéből következően is - kulcsfontosságú, tehát nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor vezeti. Mellette eddig tagja volt a belügy-, a külügy- és a honvédelmi miniszter, valamint a Miniszterelnökség mindenben illetékes vezetője. Elvileg mindannyian olyan államférfiak, akiknek dolguk van - lehet - nemzetünk biztonságával. Az viszont, hogy a propagandaminiszter is közéjük kerülhetett, új távlatokat nyit. S bár egyelőre nem indokolták meg, mi is lehet e társaságban Rogán Antal szerepe, azért nem nehéz elképzelni.

Amúgy is voltak már jelei annak, hogy azt a nagyon is komoly dolgot, amit nemzetbiztonságnak nevezünk, a jelenlegi hatalom igyekszik a propaganda szintjére süllyeszteni. Az ország védelme, a terrorizmus elleni küzdelem számukra inkább csak kampányfogás. Úgy vélik, ha félelmet keltenek, gyűlöletet szítanak, erősítik a mindig meglévő aggodalmakat, akkor a választópolgárok nem látnak más lehetőséget, mint hogy meghosszabbítsák az ő uralmukat. És e cél eléréséért minden eszközt fel is használnak. Ha kell, még a nemzetbiztonságot is beáldozzák propagandájuk oltárán. Ehhez kell nekik a miniszter, aki azért nem mellékesen a miniszterelnök egyik leghűségesebb embere és támasza. Ez pedig jól jöhet, ha a kabinet valamelyik tagja kekeckedni merészelne (ami azért nem olyan nagyon elképzelhető).

Rogán Antal kabinet-tagsága egyúttal rávilágít arra is, mennyire kell komolyan venni az ismétlődő kampányokat. Amik mind egyről szólnak: a hatalom megőrzéséről.

Sebes György