Máshol jóval kevesebbe is belebuktak

Illiberális demokráciákban csak egyesek nem lophatnak

A korrupció ugyan nem régiófüggő, kezelése azonban annál inkább. A pillanatnyi nemzetközi politikai viszonyok pedig azt jelzik, hogy az illiberális demokráciákban a kormányzó párt és a legfőbb politikai szereplő személyes, családja általában nem kerül a hatóságok látókörébe.

Oroszországban ugyan soha semmi konkrét bizonyíték nem kerül napvilágra azzal kapcsolatosan, hogy Vlagyimir Putyin elnök személyesen is érintett lenne bármiféle korrupciós ügyletben, de az orosz ellenzék és a nemzetközi korrupciókutatók mégis nyíltan hangoztatják, hogy Putyin a világ egyik leggazdagabb embere, vagyona rejtett számlákon van. És az sem titok, hogy gyermekeinek sem kell különösebb harcot vívniuk a lehetőségekért. Dmitrij Medvegyev miniszterelnök korrupciós ügyeit azonban már feltárta a legismertebb ellenzéki politikus, korrupcióellenes blogger, Alekszej Navalnij. Dokumentumfilmjében bizonyítékokkal igazolta, hogy Medvegyev mekkora vagyont szerzett és birtokol nem tisztességes úton. A dokumentumfilm a tiltás ellenére futótűzként terjed az interneten és 2017 tavaszán az utóbbi idők legnagyobb tömegtüntetését eredményezte Oroszországban. Ám ez sem volt elég ahhoz, hogy Medvegyev ügyeit kivizsgálják, nem a miniszterelnök, hanem a blogger került a vádlottak padjára majd rácsok mögé.

Recep Tayyip Erdogan török államfő, családja és pártja is érintett több korrupciós ügyben. 2013-ban Törökország-szerte tömegtüntetések voltak a kirobbant korrupciós botrányok miatt, akkor Erdogan még miniszterelnökként nagyarányú kormányátalakításra kényszerült, amikor saját pártja politikusai ellen sorra fogalmazódtak meg a vádak. Ám, amikor fiát is utolérte az igazságszolgáltatás, akkor Erdogan elkezdte a máig követett minta szerinti eljárást, a bíróságok és az ellenzéki tüntetők ellen fordult. De 2013 decemberében, amikor még a török jogállamiság kevésbé sérült mint ma, egy megvesztegetési botrány miatt Erdogan kormányátalakításra kényszerült. Akkor még a török nyomozóhatóság egy 14 hónapos, nagyrészt titokban lefolytatott vizsgálat nyomán ötven embert, köztük Erdoganhoz közel álló, ismert üzletembereket vett őrizetbe pályázati csalások és megvesztegetések gyanújával . Ekkor még három miniszter, akiknek fiaik is érintettek voltak, beadták lemondásukat, Erdogan ezt követően váltotta le 26 fős kormánya 10 tagját. Az azóta államfővé és egyre nyíltabban diktátorrá vált Erdogan fia ellen pénzmosás gyanúja merült fel, emiatt olasz-török államközi feszültség is keletkezett, de a fiú már megúszta apja hatalmával megerősödésével. Az azóta módszeresen „lefejezett” és módszeresen megfélemlített török igazságszolgáltatás már nem vizsgálódik a kormánypárt politikusainak, a kabinet illetve az Erdogan család tagjainak korrupciógyanús ügyei kapcsán.