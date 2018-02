Önleleplező álomvilág

Lélekboncoló, mégis szép és lírai darab Tenessee Williams Üvegfigurák című drámája, karakteres színészi alakításokkal.

A Radnóti Színház, a több, a megújulás jegyében született előadást követően, az Üvegfigurák című hagyományosnak mondható produkcióval inkább az eddigi törzsközönséget célozta meg. Tenessee Williams mélyen pszichologizáló, csaknem három órás története lassan bontja ki a szálakat. Ráadásul a formája is rendhagyó, mert az egyik főszereplő, a fiút, Tomot játszó Porogi Ádám a narrátora a darabnak. Ő, a raktárban dolgozó költő, meséli el a sztorit. Húgával, Laurával és édesanyjával él. Laurának az egyik lába rövidebb, mint a másik és ez a testi fogyatékosság főleg lelkileg nagyon megnehezíti a család életét. Laura befelé fordul, csak az üveggyűjteményeivel hajlandó foglalkozni.

KETTŐS SZEREP - Porogi Ádám főszereplő és narrátor

Az anya és a bátyja is erőszakosan szeretnék ebből az állapotából kimozdítani, Úgy, hogy közben ők is, akárcsak Laura, bezárulnak a maguk köré épített álomvilágba. A végső kétségbeesés egyik állomásaként Tom meghívja munkatársát Jimet, Laura gimnazistakori szerelmét, hogy látogassa meg a lányt. A látogatás mindenkit felizgat, az anya képzelete elszabadul, mindent egy lapra tesz fel, hogy valódi udvarlónak állítsa be a fiút. Ám Jim csak játszik a lánnyal, kicsit megperzseli, aztán amikor szembesül a makacs tényekkel, többek közt Laura testi hibájával, lelép. Valló Péter rendezése mindenre hagy időt, nem szeretne semmit elsietni. Valódi viszonyokat épít és ehhez talált jó szereposztást is. Hiszen a már említett Porogi Ádám lírai, érzékeny, elmélázó alkata jót tesz a szerepnek és jó bemutatkozás új társulatában. Laurát Lovas Rozi alakítja, igyekezve elkerülni a külsődleges eszközöket. A vendég Jimet Nagy Dániel Viktor adja kellően ellenszenvesre hangolva a figurát. Színészként az előadásban az anyát játszó Kováts Adél kapja a legnagyobb lehetőséget arra, hogy minél több árnyalatát megmutassa a rengeteg problémával, de főleg önmagával küzdő anyának. A színésznő él is a helyzettel. Laura, amikor végképp csalódik, egy gyors mozdulattal lesöpri, összetöri a féltve őrzött, kedvenc üvegfiguráit. Szembesítve a többieket, hogy nem csaphatjuk be örökké önmagunkat. Akkor is, ha erre óriási a csábítás. Egyszer össze kell törnünk a saját hazugságainkat. Még úgy is, ha ebbe akár szimbolikusan, akár ténylegesen, bele is halhatunk.

Infó:

Tenessee Williams -Üvegfigurák

Radnóti Színház

Rendezte: Valló Péter

Balogh Gyula