Geréb Ágnes megvárná Áder kegyelmi döntését

Kegyelmi kérvényének elbírálásáig ne kelljen börtönbe vonulnia, ezt kéri Geréb Ágnes az illetékes hatóságtól - írta a 444.hu.

A januárban elítélt szülész-nőgyógyásznak március 6-án kellene megkezdenie kétéves fogházbüntetését. Geréb az értesítés kézbevétele után beadta az illetékes hatósághoz a büntetés végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmét. A szülésznő sajtósa szerint a kegyelmi kérvényt Áder János köztársasági elnök és Trócsányi László igazságügyi miniszter fogja elbírálni. “Az ő belátásukon múlik, hogy a szülés szabadságáért és a nők önrendelkezési jogáért elhivatottan kiálló orvosnőnek meg kell-e kezdenie szabadságvesztését a büntetés-végrehajtás rendszerében, vagy mentesül az ítélet alól” - közölte.

Geréb ellen egy 2003-as és egy 2007-es otthon szülés miatt emeltek vádat foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés, és foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetés miatt. Pere lassan egy évtizede húzódik. A Fővárosi Ítélőtábla év elején elutasította Geréb perújítási kérelmét és az ügyészség álláspontját fogadta el, így a szülésznőnek börtönbe kell vonulnia. továbbá tíz évre eltiltották hivatása gyakorlásától. A Fővárosi Ítélőtábla 2012 februárjában egyszer már jogerősen elítélte Gerébet ugyanebben a két ügyben. Geréb Ágnes három hónapot töltött előzetesben, utána házi őrizetbe került. Védőjel két perújítási indítványt is benyújtott új igazságügyi orvosszakértői szakvéleményre alapozva. Tavaly enyhítették is az ítéletet, a kétéves börtönbüntetést öt évre felfüggesztette a bíróság, ám az ügyészség fellebbezett. Idén januárban pedig már a bíróság mindkét perújítási kérelmet elutasította, így Geréb Ágnesnek börtönbe kell mennie.

A szülésznő ugyanakkor nem most fordult először az államfőhöz kegyelmi kérvénnyel. 2012-es, jogerős elítélésekor Áder egyszer már elutasította kegyelmi kérelmét. Az államfő nyilvános közleményben utasította el a kegyelmi kérvényt, azzal, hogy a kérelmet "az ügyében jelenleg is folyamatban lévő bírósági eljárás jogerős lezárását követően bírálja el". Az államfő ugyanakkor kiemelte: "Magyarország jogrendje már nemcsak elismeri, hanem egy 2011-ben alkotott új jogszabály révén biztosítja is az otthonszülés lehetőségét". Azt is megjegyezte, hogy Geréb sokat tett az anyák háborítatlan szüléshez fűződő jogainak kiszélesítéséért, az ő nevéhez fűződik az apás szülés lehetőségének kórházi protokollba illesztése, és az otthonszülés elismertetéséért folytatott szakmai tevékenység is. Áder szerint azonban egy jogállamban "nincs az a fontos társadalmi küldetés vagy indok, amely bárkit a hatálytos törvények fölé emelhetne". A jogállamiság és a jogbiztonság minden állampolgártól megköveteli a jogszabályok betartását, s ez alól Geréb sem lehet kivétel.

Nincs halasztó hatálya a kérelemnek A hatályos büntetőeljárásról szóló törvény szerint a kegyelmi kérelemnek a büntetőeljárás folytatására, valamint a büntetés-végrehajtás megkezdésére nincs halasztó hatálya. A büntetés elengedése vagy mérséklése iránti kérelem, illetőleg előterjesztés esetén a miniszter elrendelheti a büntetés, illetőleg a próbára bocsátás, a jóvátételi munka, a javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztását vagy félbeszakítását a köztársasági elnök döntéséig. Egyébként a jogszabály szerint a ítélet jogerőre emelkedését követően a büntetés elengedésére vagy mérséklésére irányuló kérelmet az első fokon eljárt bíróságnál kell előterjeszteni. A Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) honlapja szerint "tekintettel arra, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi ügyekben nem járhat el közvetlenül, a KEH-be megküldött kérelmeket, amennyiben azok a szükséges adatokat tartalmazzák, a hivatal továbbítja annak az ügyészségnek, illetve bíróságnak, ahol a kérelmeket a törvényi szabályozásnak megfelelően elő kellett volna terjeszteni. Ez szükségszerűen időt vesz igénybe, késleltetve az eljárás lefolytatását, ezért azt javasoljuk, hogy a kegyelmi kérelmet lehetőség szerint az illetékes ügyészségnél, illetve bíróságnál nyújtsák be."