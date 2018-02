Tomori: képesek vagyunk megismételni a sikereket!

Sokkolta a győri kézilabdázókat a hónapokra kieső Nora Mörk sérülése, a csapatnál azonban a több hiányzó ellenére sem változtak a célok.

A Győr norvég válogatott jobbátlövőjét választották a 2017-es esztendő legjobb női kézilabdázójának a Handball-Planet szavazásán. A 26 éves kézilabdázó – akire a térdszalagszakadás miatt legalább hat hónap kihagyás vár – tavaly bajnoki címet és Bajnokok Ligáját nyert a Győrrel, Norvégia színeiben pedig ezüstérmes és gólkirály lett a világbajnokságon.

Heti második Bajnokok Ligája középdöntős mérkőzését vívja ma a címvédő Győri Audi ETO KC női együttese, amely a dán Nyköbing hétfői legyőzése (32-23) után a szombaton sorra kerülő 3. fordulóban a Krim Mercator Ljubljana vendége lesz. Az esélyekről és az aktualitásokról az együttes magyar válogatott átlövőjével, Tomori Zsuzsannával beszélgettünk.

- Mennyiben nyomta rá a bélyegét a felkészülés hangulatára Nora Mörk súlyos sérülése?

- Nagy sokként ért minket ez az egész, hiszen Nora fontos láncszeme a csapatunknak, rossz érzés volt hallani, ahogy felsikított a földet érése pillanatában. Bevallom, 2-3 napra szükségünk volt, hogy feldolgozzuk a történteket és kicsit összeszedjük magunkat. Sokat beszélgettünk róla, hogy ebben a helyzetben még egységesebbnek kell lennünk, úgyhogy azon vagyunk, hogy mi is túlessünk ezen.

- Az elmúlt években több hasonló sérülés is súlytotta az ETO-t, egyes hangok szerint ennek köze lehet az Audi Aréna pályaborításához is. Erről mi az önök véleménye?

- Szerintem nekünk, játékosoknak kár lenne ebbe belemenni és azon gondolkodni, hogy mi lehet az ok, hiszen akkor folyamatosan csak azon gondolkodnánk, hogy meg ne sérüljünk. Nem is szeretnénk ezzel foglalkozni, viszont bízom benne, hogy ebben az idényben már nem veszítünk el senkit sérülés miatt.

- A Krim vendégeként tavaly 17 góllal nyertek a középdöntőben, most viszont Mörk mellett további kulcsjátékosokra sem számíthat Ambros Martín vezetőedző.

- Éppen ezért úgy érzem, hogy a mostani egy teljesen más mérkőzés lesz, mint a legutóbbi. Egyrészt a csapatban még mindig kicsit benne van a Nora sérülése okozta sokk, másrészről pedig mivel mindig kiesik valaki, folyamatosan át kell szervezni a taktikát, úgyhogy abszolút nem számítok könnyű mérkőzésre. Ismét új felállásban fogunk játszani, a Ljubjana viszont amellett, hogy otthon rendre jól teljesít, legutóbb Rosztovban is helytállt, szerintem jó periódusban vannak. Persze, ezzel együtt is bízom benne, hogy egy feszes védekezéssel át tudunk rajtuk rohanni.

- Ön is megsérült októberben, az év végi visszatérése óta viszont a harmadik BL-meccsére készül. Hogy érzi, hol tart most a korábbi önmagához képest?

- A 100 százalékos formától még messze vagyok. Jó meccsem volt például Bukarestben, ennek örültem, ám mivel alig egy hónapja játszom újra, időbe telik, mire ismét játékba lendülök. Természetesen minden meccsen a maximumot szeretném nyújtani. Persze, lehetnek még benne hullámvölgyek, ám remélem, fokozatosan belejövök majd.

- A csoportelsőség szempontjából a szlovéniai vendégjáték után következő győri, CSM Bucuresti elleni párharc lesz meghatározó, ennyi történés mellett azonban gondolom még nem ez a központi téma az ölözőben.

- Egyelőre csak a Ljubljanára koncentráltunk. A jövő héten lesz két bajnoki meccsünk is, majd egy rövid pihenő következik, úgyhogy még ráérünk a Bukaresttel foglalkozni. Kevesen vagyunk, jelenleg csak arra kell összpontosítanunk, hogy a következő mérkőzés jól sikerüljön és megszerezzük a két pontot.

- Ha a távlati célokról kérdezem, jelen helyzetben hogy látja a Győr esélyeit? Címvédők a bajnokságban és a BL-ben is, egy-két erős kihívó azonban minden sorozatban akad.

- Továbbra is úgy készülünk, hogy szeretnénk megvédeni a bajnoki és a BL elsőségünket is. Két-három héten belül Duda és Anja (Eduarda Amorim és Anja Althaus – a szerk.) is visszatérhet, a bajnokságban pedig az új igazolásunk, Mireya (Gonzalez Alvarez) is segíthet. Nem lesz egyszerű, de szerintem képesek vagyunk megismételni a sikereket. Ennek szellemében készülünk, minden edzésen és meccsen az lebeg a szemünk előtt, hogy amikor az éles mérkőzéseinket vívjuk majd, akkor már a legjobb formánkban legyünk és tudjuk, hogy mit kell csinálnunk.

Újra Dabason a Ferencváros A női BL középdöntőjének 2. csoportjában szereplő, pillanatnyilag harmadik helyen álló FTC-Rail Cargo Hungaria szintén szombaton lép pályára a harmadik játéknapon, Elek Gábor vezetőedző együttese 16.30-tól Dabason fogadja a jelenleg ötödik helyezett német bajnokot, a Bietingheim együttesét. A fővárosiak és az ETO 19.00-kor kezdődő mérkőzését is élőben közvetíti a Sport1.







Hatos Szabolcs