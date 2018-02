Rédei Judit: Ki tartja a gyeplőt a Samsungnál?

FOTÓ: AFP/YONHAP

Az elnök négy éve kómában van, a kijelölt örökös az elmúlt esztendőt rács mögött töltötte, miközben a vállalat legfontosabb ágazatainak irányításában sorcserék zajlottak. Ám mindebből a kívülállók, de a mintegy félmillió munkavállaló sem érzékelt semmit, a Samsungnál zavartalanul forognak a kerekek. A fordulatokban amúgy sem szegény vállalat krónikája e hét elején újabb meglepetéssel szolgált: hétfőn szabadon sétálhatott ki a börtönből Li Dzse Jong, az örökös. Korrupció miatt tavaly kiszabott ötéves büntetését megfelezte a fellebbviteli bíróság, négy évre felfüggesztve a két és félévnyi börtön végrehajtását.

Nagypapától unokáig

Az óriásvállalat, amelyet elsősorban elektronikai termékei lendítenek mind magasabbra, a szállodaipartól a biztosításokig több mint 70 ágazatban van jelen, túlélve a tüzes Galaxy-k okozta zuhanást, minden idők legnyereségesebb időszakát zárta a felfordulások közepette is. Jelenleg Pjongcsangban, a téli olimpián kápráztatja el a világot a Samsung, 41 százalékát biztosítva a támogatói kasszának, de okostelefonokkal, laptopokkal és más hasznos kütyükkel is ellátva a szervezőket. Az összképet pedig immár nem rontja a háttérből, hogy a társaság, ugyan ki nem nevezett, de tényleges vezére legfeljebb börtönbeli televízióján követheti Dél Korea számára oly fontos rendezvényt, amelynek létrejöttében a Li család szerepe nélkülözhetetlen volt.

Nem sokkal azelőtt, hogy az olimpiai láng megérkezett a téli játékok színhelyére, lemondott a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban (NOB) betöltött tagságáról Li Kun Hi, a Samsung elnöke. A bejelentést minden különösebb kommentár nélkül vette tudomásul a nyilvánosság, pedig csak azért is nagyobb figyelmet érdemelt volna, mert az ember, akit a közvélemény 2013-ban még fontosabb személyiségnek tartott az ország elnökénél, 2014-es infarktusa óta valószínűleg kómában van. Vagyis nem tudni, ki hozta a döntést, ahogy az is találgatások tárgya, hogy ki ma a cég valódi ura. A papírok nem sokat árulnak el, a társaság elnökeként Li Kun Hi-t tartják nyilván, aki élőhalottként vegetál a Samsung tulajdonában lévő kórház hermetikusan elzárt részlegén. Állapotáról nem szivárog ki hír, de valójában a Li klán más ügyeiről sem lehet sokat megtudni, nem csak a magánéletüket rejtegetik, titkok övezik a dél-koreai GDP 20 százalékát adó cégcsoport ügyeit is. Úgy tűnik, időnként láthatatlan kezek irányítják a Samsungot.

A kiszemelt utód, a most 50 esztendős Li Dzse Jong, aki évek óta startra készen várta, hogy teljes hatalommal átvegye a stafétabotot, egy éve került rács mögé. Sokan tartottak attól, hogy romba dönti a művet, amelynek alapjait a klán úttörője, Li Bjong Csol, 80 esztendővel ezelőtt teremtette meg, s amelyre fia, Li Kun Hi felépítette a birodalmat, amelynek értéke ma több mint 300 milliárd dollár. Ám a börtönt megjárt unokát nehéz a tékozló fiú szerepkörébe beszorítani. Li Dzse Jong semmiben nem lóg ki a család tagjai közül, de a szélesebb koreai elitből sem, minden, ami vele történik, mindaz, amit tett, és ahogyan él, nagyon is jellemző a világ azon szegletén, ahol a konfucianizmus erkölcsi eszméi jól megférnek a „szent célokat” szolgáló korrupcióval. Li Dzse Jongról sikerein kívül nem sok információ került nyilvánosságra egészen a múlt év elejéig. Elvált emberként, visszavonultan élt, gyerekeivel példásan foglalkozott, végezte a dolgát, került minden felhajtást, legfeljebb egy kis golf és lovaglás fért bele az életébe. Kivívta a világ elismerését, miután kivezette a Samsungot a Galaxy Note7 kigyulladása okozta válságból, amely több mint 5 milliárd eurós érvágást jelentett a vállalatnak. Ám alighogy helyrebillent a mérleg, bilincs kattant a „kis vezér” csuklóján. Hamis tanúzás, hatalommal való visszaélés, eszközök törvénytelen külföldre menekítése, kenőpénzek általi haszonszerzés, korrupció került fel a Samsung-örökös bűnlajstromára, akit tavaly év elején kérdeztek ki először a koreai elnök körüli korrupciós botrány kapcsán.

Az alma nem esik messze...

Az ártatlannak tűnő ügyészi kíváncsiskodás először a lovak és egy 20 éves leány szerepét firtatta a hajdan díjugrató versenyzőként is eredményes Li Dzse Jong ügyeiben. Dzse Jong ártatlan támogatásról beszélt, egy 800 ezer dollárt érő Vitana nevű versenylóról, és egy 17 millió dolláros adományról, ami a koreai lóversenysport, elsősorban a lány 2020-as olimpiai szereplését lett volna hivatott segíteni. A bökkenő csak az, hogy a fiatal hölgy, az akkori koreai elnök, Pak Gun Hje bizalmas barátnője, Csoj Szun Szi lánya, akinek alapítványairól bebizonyosodott, hogy az odaáramló pénzek útja egyenesen az elnök felé vezetett. A Samsung-örökös pedig egy 6 négyzetméteres zárkába költözött szöuli dollármilliókat érő lakásából. Addigra már eltávolították a hatalomból az ország demokratikusan megválasztott elnöknőjét, Pak Gun Hje-t sorozatos korrupciós ügyei miatt, amelyben szinte minden koreai nagyvállalat, így a Samsung mellett a Hyundai is érintett volt. Dzse Jong esetében is Pak Gun Hje felé vezettek a szálak, de nála az általában vett előnyszerzés mellett speciális ok is felmerült indokként. Mintegy 40 millió dollárt juttatott két olyan alapítványnak, amelyeket Pak bizalmas barátnője irányított. A kenőpénzzel a Samsung két leányvállalatának 2015-ös fúziójához keresett politikai támogatást, azzal a szándékkal, hogy a várhatóan 5-6 milliárd dollárra rugó örökösödési költségeket optimalizálja. A birodalom ura azonban még él, legalább is így tudja a világ, és vannak akik, ismerve Li Kun Hi múltját, még a csodás felépülést is elképzelhetőnek tartják. Ő ugyanis nagy túlélő, mondják, becsapja a halált is, felébredt már kéthetes kómából, túlélt több infarktust, szívműtétet, tüdőműtétet, rákot, megúszott szexbotrányt és bírósági ügyeket, adócsalásért, illetve korrupciós ügyekért kapott börtönbüntetését is felfüggesztették. Nyilván nem vetett volna semmit a fia szemére, legfeljebb tanácsokkal látta volna el, ha az egészsége megengedi, de vélhetően erre nem volt módja. Amúgy a korrupciós ügyek szinte családi gyakorlatot jelentenek, hiszen már a vállalatalapító nagyapa, Li Bjong Csol is szembesült ilyen váddal. Ő kezdte írni a Samsung történetét, amikor 1938-ban mindössze 25 dollárral a zsebében megnyitotta élelmiszer-kereskedését, ahol főleg szárított halat árusított. A pillanatok alatt nagyra nőtt kereskedelmi vállalkozás, a Samsung Trading („Három csillag”) dinamikusan terjeszkedett. 1958-ban nagyobb felvásárlásokba kezdett, biztosítótársaságokkal, pénzügyi- és médiavállalkozásokkal gyarapítva a portfóliót, vegyi anyag kereskedelembe, hajóépítésbe fektetett, majd 1970-ben televíziógyártással betört az elektronikai iparba. Ezt megelőzően azonban túl kellett élnie egyik fia csempészügyét, majd a másik fia szabályosan feljelentette, hogy korrupciós pénzalapot hozott létre. Mindkettőt kitagadta, így 1987-es halálakor a harmadik fiú, Li Kun Hi akadálytalanul vette át a stafétát, miközben két leánytestvére megosztozott a lakberendezési, illetve a kiskereskedelmi üzletágon. Az egyik nővér fia ugyancsak megcsinálta a maga balhéját, lopás és sikkasztás miatt 2014-ben négy év börtönre ítélték.

Börtönben is gyarapodik

Li Kun Hi a cég felvirágzásának kezdetét egy 1993-as döntéssel alapozta meg, az akkor mintegy 150 000-féle selejtes terméket gyártó vállalatnál a minőséget helyezte mindenek fölé, egyszerűen tűzre dobta a hibás készülékeket, majd átalakította az apja 1938-as elképzeléseinek megfelelő vállalati struktúrát, amelyből egyedül a sztahanovista szellemet őrizte meg. 1996-ban Li Kun Hit megvádolták, hogy megvesztegetett két volt koreai elnököt is. Egy évvel később az aktuális elnök megbocsátott neki. A Samsung 1999-ben megjelent az első okostelefonnal. Az érintőképernyős készülék 2003-ban debütált az USA-ban, és hamarosan piacvezető lett. 2007-ben újból előkerült a megvesztegetés vádja, ezúttal a társaság vezető jogtanácsosa „köpött”. Kormánytisztviselőknek arról beszélt, hogy a főnök ügyészeket, bírókat és politikusokat vesztegetett meg. Li Kun Hit bűnösnek találták 45 millió dollárnyi adócsalásban, amiért összesen 90 millió dollárra büntették és kapott 3 év börtönt is, 5 évre felfüggesztetve.

Már mindenki azt találgatta, mi lesz a vezető nélkül maradó cég sorsa. Li Kun Hinek azonban hamar megbocsátott az aktuális elnök. 2009-ben, kissé meggyengülve, de visszatért a kormányrúdhoz, és az államfő hivatalosan felkérte, foglalja el újra a helyét a NOB-ban annak érdekében, hogy Szöul megszerezze a 2018-as téli olimpiai játékok lebonyolításának jogát. Ezután azonban jöttek a betegségek, a 2014-es infarktus óta pedig, ha hinni lehet a híreknek, kómában lehet Li Kun Hi. Azóta találgatja a világ, vajon ki tartja a gyeplőt? A hírek nem segítik a találgatókat. A hivatalos elnök még mindig Li Kun Hi, bár többen azt is kétségbe vonják, hogy életben van. A színfalak mögött örökösödési harc folyik a kiszemelt utód, Li Dzse Jong és leánytestvérei között, és ezt pontosan tudják azok is, akik a lélegeztető gép gombjához hozzáférnek.

A Samsung motorjait viszont a jelek szerint semmi nem fékezi. Az elmúlt esztendőt 42 milliárd eurós rekordnyereséggel záró vállalat termékei megkerülhetetlenek, és a nagy rivális, az Apple is elfogadja beszállítóként: az iPhone eladásokból származó bevételek közel 10 százaléka a Samsung kasszájában landol. A Li család pedig töretlenül gyarapodik, a vegetáló Li Kun Hi vagyonát jelenleg 20 milliárd dollárra teszi a Forbes, ez 5 milliárddal haladja meg a tavaly márciusi összeget, de Li Dzse Jong is gazdagodott mintegy 2 milliárddal a börtönhónapok alatt, őt 8 és félmilliárd dollárra taksálják. Feltehetően a börtöncellában is vasmarokkal fogta a kormányt. Ügyvédei jól dolgoztak, így a fogság nem jelentett akadályt abban, hogy új társelnököket nevezzen ki a félvezető-ágazat, illetve az okostelefon-gyártás valamint a pénzügyek élére, lecserélve apja néhány bizalmi emberét. Mindeközben hivatalosan továbbra is csak a Samsung Electronics elnökhelyettese és igazgatósági tag is csak a közelmúltban lett, továbbá a nyilvánosság elé is ritkán áll ki. De ez hagyomány, megfelel a koreai üzleti elit mentalitásának. A csebolok irányítói nem mutogatják magukat, fegyelmezettek, a kulisszák mögött azonban mindent kontrollálnak, és persze vesztegetnek. Azt is diszkréten.

Rédei Judit