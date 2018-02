Lassan olvad a külkereskedelmi mérleg

Az előzetes várakozásoknál kissé jobban alakult 2017 decemberében a külkereskedelmi mérleg. A többlet 502 millió eurót tett ki, ami 12 millió euróval magasabbnak bizonyult a 2016 decemberi szintnél. Ezt akár meglepőnek is mondhatjuk, hiszen a külkereskedelmi mérleg havi többletei – a belső kereslet élénkülésével párhuzamosan – már jó ideje alacsonyabbak az egy évvel korábbi azonos hónapban mért értékeknél közölte lapunkkal Nyeste Orsolya. Az Erste Bank szenior elemzője emlékeztetett arra, hogy decemberben mind az euróban számolt export, mind az import 2,5 százalékkal nőtt éves szinten. A tavalyi év egészében összességében 8,2 milliárd eurót tett ki a külkereskedelmi szufficit. Ez az érték mintegy 1,5 milliárd euróval alacsonyabb volt ugyan az egy évvel korábbinál, de továbbra is masszívan nagynak tekinthető. Ami az idei évi kilátásokat illeti, 2017-hez hasonló tendenciákat várunk. A fogyasztás és a beruházások élénkülése folytatódik, emiatt az import bővülési üteme várhatóan ismét meghaladja majd az exportét. Ennek köszönhetően várakozásunk szerint 2018-ban is folytatódhat a külkereskedelmi mérleg többletének lassú csökkenése, ami azonban még így is számottevő marad majd - mondta a szakember.