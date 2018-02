Etető - Sebes György: Óriások lettek a kicsikből

Varga Miklós igazán sok mindent megélt már. Országos sikerei közül elég kettőt felidézni. Ő volt - több előadásban is - István, a király Szörényi Levente és Bródy János korszakos musicaljében, továbbá övé (zeneszerzőként és énekesként) az egyik legnagyobb magyar sláger, az Európa. És múlt vasárnap Varga Miklós ott ugrált örömében a TV2 stúdiójában, amikor kiderült, hogy fia - és Vastag Tamás - nyerte a Sztárban sztár+1 kicsi második évadát. Ezt a boldogságot nem lehet megjátszani. Nem volt benne színészkedés, őszintén, szívből jött.

Aha - mondhatják sokan - bunda volt. Vagy nevezhetjük etetésnek is. Ennek - az egyébként valóban sikeres és valóban egyedi - műsornak az első sorozatát ugyanis Varga Vivien nyerte, oldalán Pál Dénessel, aki egyébként 2013-ban a Voice - Magyarország hangja című tehetségkutató győztese volt, szintén a TV2-n. A jelek szerint - gondolhatják a kétkedők - előre ki van osztva, hogy valamelyik Varga-ikernek kell elvinnie a pálmát, tekintettel édesapjukra is.

A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Hiszen az utolsó fordulóban csakis a közönség szavaz, a zsűri már nem pontoz. És az persze megtörténhet, hogy a Varga-családnak erős bázisa van a voksolók táborában, de azért az kevéssé elképzelhető, hogy így lehet győzni. Ezen kívül azt is érdemes figyelembe venni, hogy ezek a Varga-ikrek - Vivien is, meg az idén nyertes Szabolcs is - nagyon tehetségesek. Igaz, ugyanez lényegében elmondható a műsor valamennyi szereplőjéről, felnőttekről és gyerekekről egyaránt. Nyilván az egyéni szimpátia is közrejátszott a végeredményben, mert a teljesítményt tekintve tulajdonképpen bármelyik páros győzhetett volna.

Az biztos, hogy a TV2 nagyon jót húzott ezzel a műsorral. Nem véletlen, hogy tavaly ősszel alig ért véget a Sztárban sztár immár hatodik szériája, utána szinte azonnal elindították a most zárult +1 kicsi műsort. És ezzel feltehetően sok nézőt vonzottak a második számú adójukra, a Super TV2-re, hiszen ez ott volt látható. Egy kivétellel. Mivel tavaly karácsony vasárnapra esett, teljesen érthetően ezzel a műsorral ünnepeltek immár a főadón. És még az sem ártott, hogy - kivételesen - előre rögzítették az adást, mert az méltó volt az ünnephez. Köszönhetően - ismételjük meg - a remek és tehetséges szereplőknek.

Mind a húszan megérdemlik, hogy ezúttal leírjuk a nevüket is. A gyerekek leginkább azért, mert érdemes lesz tovább követni az útjukat. Közülük többen az adó korábbi sikeres műsorában, Az ének iskolájában tűntek fel, s mostanra érettebbé és az utánzó feladatokat jól megoldó énekesekké váltak. Ha így fejlődnek, nem kell aggódni a hazai popszakma utánpótlásáért. A győztes Varga Szabolcs mellett kitűnő teljesítményt nyújtott a szintén döntőbe jutott Horváth Csenge, Nagy Bogi, Fodor Eliza és a pici, de nagyhangú Zöldi Lara. Nem sokkal maradt el azonban tőlük Fodor Erik és Radics Jani sem. Ádám Botond, Malaczkó Anna és Lingura Diána pedig még annyira gyerekek, hogy a következő években nagyot léphetnek előre.

Az ismert és tapasztalt felnőttek pedig nemcsak énekhangjukkal, valamint gyakran színészi teljesítményükkel arattak osztatlan sikert, hanem azzal is, ahogyan óvták és segítették kis partnereiket. Vastag Tamás ezzel az első hellyel végleg kilépett X-Faktor-győztes bátyja, Vastag Csaba árnyékából. Hevesi Tamás - aki állítólag most befejezte a hasonló versenyeket - szinte minden szerepében tökéletes és egyéni volt. Veréb Tamás - aki egyszer már megnyerte a Sztárban sztárt - ezúttal is bizonyította, mennyire sokoldalú. Kocsis Tiborról - volt X-Faktor győztes - kiderült, egészen elképesztő módon képes utánozni. Nagy Adri pedig élt a lehetőséggel, hogy megmutassa, mennyire sokoldalú és sokarcú. Ők öten szerepeltek a döntőben, de a többi öt énekes is remekelt. Nótár Mary hátborzongatóan szépen és örökké emlékezetesen adta elő a Most múlik pontosan-t. Tóth Gabinak is sok felejthetetlen pillanata volt, többek között az István a király egy részletével. Kozma Orsi, Keresztes Ildikó és Rácz Gergő is magas színvonalon teljesített és ugyanakkor nagyon gondosan segítette a kicsiket.

A műsorvezető, Till Attila hozta szokott formáját, bár ezúttal kissé harsányabb volt a kelleténél és gyakran túllelkesedte az előadásokat. A zsűri tagjai pedig sokszor túljátszották szerepüket, elfelejtve, hogy ez a műsor nem róluk, hanem a kicsikről és partnereikről szól. Ezzel együtt mindig jó volt hallgatni Király Viktor szakszerű és útbaigazító kommentárjait, s Tóth Vera is új színt hozott a bíráló testületbe. Viszont egyáltalán nem baj, hogy Ábel Anita egyelőre befejezte szereplését, mert néha már sok volt. Rákóczi Feri pedig bár nagyon kedves, de sok érdemi észrevételt nem tudott hozzátenni a műsorhoz. Abban viszont teljesen igaza volt a zsűrinek, amikor a csapatmunka fontosságáról beszélt. Hiszen ahhoz, hogy e sorozat minden adása látványos legyen, nagyon sok háttérember munkájára volt szükség. Sminkesek, jelmezesek, táncosok és az összes tévés szakszerű és összehangolt tevékenysége segítette a szereplők sikerét. És ők valóban mindent megtettek azért, hogy a nézőknek igazi élményben lehessen részük.

A show-nak - és az etetésnek - azonban folytatódnia kell. Egyelőre be kell érnünk a különféle - egymással is konkuráló - vetélkedőkkel, valamint a már megszokott műsorokkal. De vasárnap esténként hiányozni fognak a sztárok. De főleg a kicsi óriások.

Sebes György