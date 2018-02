Mégsem lesz népszavazás a bulinegyedben?

Váratlan fordulatról adott hírt pénteken az mfor.hu: a bulinegyedként is ismert pesti Erzsébetvárosban elmaradhat a február 18-ra meghirdetett népszavazás. Egy nem nevesített indítványozó az Alkotmánybírósághoz fordult ugyanis, azt állítva: az önkormányzat által megfogalmazott kérdés, miszerint a városrészben most záróra nélkül működő vendéglátóhelyek zárjanak-e be éjfélkor, "az alapjogai jogellenes korlátozásához vezet, túllép az önkormányzat feladat- és hatáskörén, a helyi népszavazás körében tilalmazott tárgykörre irányul, ellentétes a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény egyes rendelkezéseivel, továbbá a határozat tartalma és indokolása hiányos ". Az Alkotmánybíróság február 13-án, kedden soron kívüli eljárásban dönt a kérdésről.

Bár az indítványozó kiléte nem ismert, az indokolás, miszerint "a tilalom alkalmatlan célja elérésre, túllépi az indítványozó alapvető jogai korlátozásának feltétlenül szükséges mértékét, aránytalan az elérni kívánt célhoz képest és nem tartja tiszteletben ezeknek az alapvető jogoknak lényeges tartalmát" arra enged következtetni, hogy az illető a vendéglátósok köréből vagy holdudvarából kerülhetett ki.

Az ügy előzménye, hogy Belső-Erzsébetváros lakosai az elmúlt évben többször is tüntettek annak érdekében, hogy az önkormányzat állítsa vissza a városrészben 2013-ban általa - a lakók megkérdezése nélkül - eltörölt zárórát. Az önkormányzati testület végül döntésképtelennek mutatkozott, és a teljes kerületre kiterjedő népszavazást írt ki a kérdésről. Ezt tartanák meg a jövő vasárnap.