NYT: Hogyan vált Orbán Európa legfőbb politikai kihívásává?

Több hazai elemzőt, szakértőt is idéz a The New York Times szombati cikkében, amelyben meglehetősen kritikus képet fest Orbán Viktorról és kormányáról. A lap európai és hazai politikai és egyéb elemzőket, szakembereket idézve hosszasan elemzi, hogyan indult el Magyarország a 2010-es választások, vagyis a Fidesz újbóli kormányra lépése óta az autokrácia irányába, illetve miként vált mostanra Orbán Viktor az Európai Unió legnagyobb politikai kihívásává.

Orbán Viktor a puha autokrácia egyik furcsa változatává formálta át Magyarországot úgy, hogy kombinálta mindezt a „csókosok” kapitalizmusával, szélsőjobbos retorikával és egypárti politikai kultúrával. Eközben Magyarország uniós tag maradt ráadásul, és dollármilliárdoknak megfelelő összegű támogatást kap az EU-tól – írják.

Az elemzés megemlíti hogyan akarta az Orbán-féle rezsim bezáratni a Közép-európai Egyetemet (CEU), szólnak Tiborcz István Elios-ügyéről és Mészáros Lőrinc páratlan gazdasági sikereiről.

A cikk hosszan elemzi, hogy miként vette át és formálta a maga „szája ízére” az Orbán-kormányzat a közjogi rendszert, mit és hogyan változtatott meg hatalma bebetonozására.

"A választási törvény nem felel meg a demokratikus sajátosságoknak" – állítja az írásban Vörös Imre, a Magyar Alkotmánybíróság alapító tagja -, Magyarország tehát nem demokratikus ország.

Az elemzés azt jósolja, hogy egyebek mellett a választási rendszeren végrehajtott változások miatt szinte biztos, hogy a Fidesz áprilisban megnyeri a választásokat.

Megállapítják, hogy Orbán Viktor valószínűleg az Európai Unió legnagyobb kihívása. Idézik a lengyel Jog és Igazságosság párt vezetőjét Jaroslaw Kaczynskit, aki szerint Orbán megmutatta, hogy nincs lehetetlen Európában. Például megmutatta, hogyan kell udvarolni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és dicsérte Recep Tayyip Erdogant, Törökország elnökét. Megemlítik azt is, hogy ő volt az első európai vezető, aki már kampánya alatt nyíltan támogatta a republikánus elnöki jelöltet, Donald Trumpot.

