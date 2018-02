Mikor rohanjon influenzás gyerekével orvoshoz?

Bár az influenza magától is gyógyulhat, a kisebb gyerekek tüneteire fokozottan kell figyelni. Ezek apró változásai is jelezhetik, hogy a szülőnek mikor kell profi segítőt hívnia. Például a kapkodó légzés, a kiszáradásra utaló sötét vizelet, a nehezen ébreszthető aluszékony gyerek – mind arra figyelmeztetnek, hogy itt az ideje rohanni a kórházba.

Az idei szezonban az influenza főként az idősebbeket és a gyereket támadja. Az elmúlt héten a legtöbb megbetegedés a óvodás és iskolás korúak között történt. A betegség általában hidegrázással, borzongással, rossz közérzettel kezdődik, azután a láz elérheti a 39-39,5 Celsius-fokot is, ami néhány napig is eltarthat. További tünet a háttáji és az alsó végtagokban sajgó fájdalom, fejfájás. Gyermekeknél hányinger is előfordulhat. A kór később átterjedhet a légutakra, s okozhat orrfolyást, könnyezést, köhögést. A szövődménymentes influenza általában 2-5 napon belül elmúlik, a köhögés azonban akár még két hétig is eltarthat.

Mikor kell az influenzás gyerekkel a kórházba rohanni – talán ezt a legnehezebb a szülőknek eldönteniük állítják a The New York Times orvos szakértői. A cikk fölidézi, hogy az idei szezonban az Egyesült Államokban már 53 kisgyerek halt meg az influenza-szerű megbetegedésekkel összefüggésben. Hazai adatot nem ismerünk, mindössze azt lehet tudni, hogy az intenzív ellátásra szorulók között már volt gyerek.

A szakemberek szerint az öt év alattiakat különösen kell figyelni, mert az ő állapotuk gyorsan változhat. Novák Hunor házi gyermekorvos weblapján arról ír, hogy az influenza gyakorlatilag bármit okozhat, szövődményként a gyermekek akár harmadánál jelentkezhet középfülgyulladás, és a tüdőgyulladás is gyakorinak számít. A tünetek kombinálódhatnak, és lehet láz nélkül is influenza, és az is, önmagában csak a hányás vagy a náthás-tünetcsoport jelentkezik.

Az asztmás, cukor-, szívbeteg, görcsölésre hajlamos, vagy cisztás fibrózisos gyerekek számára is az influenza fokozott kockázatot jelent, mert alapbetegségüket is súlyosbíthatja.

Azonnal orvosi segítségre van szükség:

ha nem akar enni, inni

ha a kisgyerek nehezen ébreszthetővé aluszékonnyá válik.

ha megváltozik a légzése: kapkodó, nehézkes lesz

ha sötét sárga a vizelete, vagy órák óta nem pisilt (mindkettő a kiszáradásra utal)

ha túl síróssá válik, vagy sírása visító jellegű

ha megváltozik, kékes színű, vagy nyirkos lesz a bőre

ha átmeneti javulás után visszatér a magas láz, a makacs köhögés

ha kiütések, vagy egyéb foltok jelenek meg a bőrén

ha a kicsi úgy sír, hogy nincsenek könnyei

Lázcsillapítás – nem csak gyógyszerrel

Láz-skála 36-37 °C normális testhőmérséklet

37-38 °C hőemelkedés

38-39 °C mérsékelt láz

A láz nem más, mint a szervezet védekező reakciója. Ezért ha csak kis ideig tart, vagy nem túl magas, nem kell csillapítani. Ám a tartósan magas láz megterhelheti a szervezetet, s – különösen a kisgyermekeknél – akár életveszélyes görcsrohamot is kiválthat. Ezért a túlságosan magas lázzal mindenképpen orvoshoz kell fordulni, és addig is mindent meg kell tenni a testhőmérséklet csökkentéséért, ami nemcsak gyógyszerrel lehetséges. Az úgynevezett fizikális lázcsillapítást 38 °C fölötti láz esetén érdemes kipróbálni, önmagában, vagy ha szükséges, gyógyszerrel kombinálva.

Hűtőfürdő: Készítsünk kellemes hőmérsékletű fürdővizet, és ebbe ültessük a lázas beteget. A vizet fokozatosan hűtsük le langyosra, kb. 29-31 °C-ra úgy, hogy a hideg vizet kancsóból, vagy kis sugárban a csapból engedjük a fürdővízhez, közben folyamatosan keverve azt. Ha kisgyerekről van szó, helyesebb, ha a gyermeknek csak a mellkasáig ér a víz, a szabadon maradó testfelületet pedig folyamatosan locsoljuk az összekeveredett vízzel.

Törzs- vagy testborogatás: Mérsékelt láz esetén a törzset, magas láznál az egész testet kell borogatni. Törzsborogatásnál a mellkasra, testborogatásnál a fej kivételével az egész testre, tehát a végtagokra is tegyünk állott vizes, szobahőmérsékletű borogatást. Ezt tízpercenként cserélgessük addig, amíg 38 °C alá nem csökken a testhőmérséklet. A csukló és a boka borogatása önmagában csak hőemelkedés esetén hatásos.