Rémes körülmények a Gyorskocsi utcai fogdában

A fegyőrök és a fogvatartottak is undorító körülmények között töltik napjaikat a BRFK Gyorskocsi utcai fogdájában. Az ombudsman ajánlásaira az idén megkezdik a felújítást.

Sötét, fülledt és bogarakkal teli hely a Budapesti Rendőrkapitányság Központi fogdája – legalábbis ez a kép rajzolódik ki Székely Lászlónak, az alapvető jogok biztosának jelentéséből. Az ombudsman hivatala – az úgynevezett OPCAT - nemzeti megelőző mechanizmus főosztályon keresztül – előre be nem jelentett látogatások során ellenőrzi azokat az intézményeket, ahol korlátozzák a bentlakók személyi szabadságát. A Gyorskocsi utcai intézményt tavaly februárban keresték fel - a jelentés most lett hozzáférhető -, embertelen állapotokat pedig nemcsak a fogvatartottak zárkáiban találtak, hanem a fegyőrök által használt helyiségekben is.

A jelentés szerint például a női zárkákban nem lehet rendesen szellőztetni, ezért a hőség már 32 fokos volt, ráadásul a helyiségekben még bogarak is mászkáltak. A fogvatartottak és a fegyőrök is panaszkodtak a nem megfelelő világításra. Természetes fény alig jutott a helyiségekbe, a neonlámpa erőtlen és vibráló fénye pedig csak fejfájást, ingerültséget, látásromlást okozott. A fogdán lévők arra is panaszkodtak, hogy „az őrök folyton le- és föl kapcsolgatják a villanyt”, ám az ombudsman szerint ebben nincs kivetnivaló, a fogvatartottakat ugyanis – leszámítva az este tíztől reggel hatig tartó időszakot - 20 percenként muszáj ellenőrizni.

Problémás viszont a WC-használat rendje, a fogvatartottak szerint ugyanis előfordul, hogy jelzésük után még 15-20 percet kell várniuk, mire kiengedik őket. A zárkák egyébként rendkívül lerobbant állapotban vannak, több helyen penészesek, vizesek a falak, a berendezés pedig sivár.

A fogdában jellemzően kevesebb, mint 72 órát töltenek a fogvatartottak, ám a törvény szerint ez az idő akár 60 napig is tarthat. Ez azonban sokkal többnek tűnik a rácsok mögött, hiszen a bent lévőknek nem jár könyv, újság, tévé vagy rádió sem. Az ombudsman tapasztalatai szerint ráadásul igen gyakran egyesével helyezik el az embereket, így teljes magányban és tétlenséggel, „kényszer-alvással” telnek a napok. A zárkákban óra sincs, így csak az ablakon kinézve lehet megsaccolni az időt.

Az unalmas és lehangoló környezetben töltött napi rutint az egyórás séta sem bontja meg, a beszámolók szerint ugyanis az udvar olyan mint egy „ketrec”. - Borzalmas, az eget nem látni, és olyan mint egy disznóól vagy egy karám – állította egy fogvatartott. Az udvar ráadásul – az ombudsmani jelentés szerint - balesetveszélyes is, így nem meglepő, hogy sokan inkább a zárkákban maradnak teljes magányban és mindenféle külső inger nélkül.

Az előállító helyiségek szintén lesújtó állapotban voltak, az egyik megkérdezett szerint például először egy olyan „nagyon hideg” szobába vitték, ahol mindössze egyetlen pad volt. A helyiséget éppen emiatt csak „szárazvizeldének” gúnyolják.

A központi fogdában egyébként évente 4200-an fordulnak meg, az őrzésről és egyéb feladatokról pedig 80-an gondoskodnak. A fegyőrök hasonlóan borzasztó körülmények között kénytelenek élni, mint a fogvatartottak. Az ombudsman szerint például a pihenőt és az öltözőt is fel kellene újítani, a zuhanyzók pedig még rosszabb állapotban vannak, mint az őrizetesek esetében.

- A munkavégzéshez a legalapvetőbb feltételek nem, vagy csak csekély mértékben voltak biztosítva. A rossz körülmények kedvezőtlen irányba befolyásolhatják a fogvatartottakkal való bánásmódot – állapította meg az ombudsman. A beszámolók szerint az előállítások esetében és a fogdán sem jellemző a rendőri túlkapás, bár olyan is akadt, akit – állítása szerint - „kutyának” neveztek az egyik rendőrkapitányságon.

Komoly problémát okoz viszont, hogy többen is azt mondták, bekerülésük után nem tudták értesíteni a hozzátartozójukat, ezért „nagyon egyedül és bizonytalan helyzetben” érezték magukat.

Az ombudsman 15 pontból álló intézkedési listát állított össze, hogy javuljanak a fogdán tapasztalt állapotok. Ez nem is teljesen reménytelen, a jelentés szerint ugyanis 320 millió forintot különítettek el felújítására.

Lőrincz Tamás