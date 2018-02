Marokkó – az elérhető tavasz

Mióta ősztől két fapados légitársaság is repül közvetlenül Budapestről Marokkóba, az észak-afrikai ország felkerült a könnyen elérhető úti célok térképére.

Most elég egy pillantás az időjárási jelentésekre, egy másik meg a szállásoldalakra és máris úgy érezzük: indulhatunk. Az idő balzsamos, tavaszias, a minőségi szállások pedig meglepően nyomott áron foglalhatók. Aztán ott vannak a királyvárosok, a Szahara, az Atlasz lejtői, a berberek színes világa, a csodálatos és egzotikus kézműves tárgyak, a tengerpart és a tagine. Hogy csak néhány okot mondjunk a jegyvásárláshoz.

Marokkó izgalmas és kétarcú ország, ahol egyazon utcában lakik a mérhetetlen luxus és a nyomor, a modern és a középkori, a szigor és a szabadság, a kultúra és a barbár virtus. A víz és villany nélküli nomád viskók és a nagyvárosokban egymásba érő csodás paloták, a legújabb autócsodák és a nagy divatcégek mintaboltjai.

A 35 milliós országban a turizmus stratégiai ágazat. A GDP több mint tizede származik belőle, de ennél is többet szeretnének. Folyamatosak a szállodaépítések a mindig napos, meleg atlanti parton és a mediterrán térségben. A fejlesztéseket nagyban segíti a fejlett infrastruktúra: 28 kikötő, 1500 kilométernyi gyorsforgalmi út, 15 repülőtér található az országban.

Több nemzetközi szállodalánc, köztük a Ritz-Carlton, a Sofitel és a Regency is üzemeltet hotelt az országban, a tőlük megszokott kitűnő színvonalon. Az ötcsillagos kínálat mellett a szálláspiac izgalmas szereplői az úgynevezett riadok, azaz tradicionális marokkói szálláshelyek. Itt 10 euróért is kaphatunk szállást egy éjszakára, de van, ahol a határ a csillagos ég.

Marokkó olyan egzotikus ország, ahol egyszerre lehet nyaralni és telelni. Miközben a marokkói tengerparton fürdik vagy éppen napozik az ember, addig az Atlasz-hegységben síelni is lehet. - Marrakesh az ország idegenforgalmi központja, a világ egyik legszebb városa - tudtuk meg Steier Józseftől, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ (HTCC) ottani irodavezetőjétől.

II. Hassan-mecset Marokkóban van a világ egyik legszebb mecsetje is: néhány éve a Wunderslist Top 10-es listáján a casablancai II. Hassan-mecset végzett az előkelő negyedik helyen. Ez a legnagyobb mecset Afrikában, 1980-ban kezdték építeni. 13 év alatt készült el, 35 ezer ember dolgozott rajta. Az építkezéshez főként marokkói alapanyagokat használtak fel, egyedül a hatalmas kristálycsillárokat, illetve a carrarai fehér márványoszlopokat szerezték be külföldről. A hatalmas építményt a casablancai óceánpart mentén, mesterségesen feltöltött alapra építették. A padlólapok egy részét üvegből rakták le, hogy látni lehessen az óceán vizét.

Marokkóban - királyi kezdeményezésre - komoly sikerei vannak a vidéki nők szövetkezetbe szervezésének. Az úgynevezett "argán szövetkezetekben" több tízezer nőnek sikerült a kozmetikában nagy hírű és a világon egyedül Marokkóban létező, kézműves módszerekkel termelt argánolajjal biztos megélhetést teremteni. De a fiatal lányok és asszonyok bevonásával Agadirban a csipkeverést is szeretnék meghonosítani, méghozzá magyar közreműködéssel. A csipke jól értékesíthető a turistáknak, akik évente több mint tízmillióan jönnek és az argánolaj, a kerámiák mellett szőnyeget és csipkét is szívesen vásárolnak. Azt mondják, az arab-berber kultúra mintavilágába kifejezetten jól illeszkedik a magyar csipke, amit családi eseményeken, esküvőkön szívesen viselnek a marokkói hölgyek is.

Hogy a hagyományos turista programokon túl mit csinálhatunk még Marokkóban? Megtanulhatunk például főzni a számtalan kurzus egyikén. Régi fúziós konyha a marokkói, a helyi berber, az andalúziai arab, a török és a közel-keleti hatások egyaránt nyomot hagytak rajta. Vannak félnapos tanfolyamok, már ezeken is nyakig merülhetünk a helyi színekbe, elvisznek a piacra autentikus fűszereket válogatni a tagine-hoz vagy a kuszkuszhoz.

A piacokon (souk) elképzelhetetlen a választék. Itt minden alapanyag beszerezhető a tadzsin elkészítéséhez

Vagy éjszakázhatunk a Szaharában, mondjuk a lélegzetelállító Merzougában. Alhatunk beduinsátorban vagy luxussátorban, esetleg a csillagok alatt a szabadban. Egy biztos: annyi és olyan ragyogó csillagot, mint a sivatagban, sehol sem látni. Felfedezhetjük a tájat terepjárón vagy teveháton, tavasszal megbámulhatjuk a flamingókat a közeli tavon.

Marrákesben is megtalálhatjuk a belső békénket a Majorelle-kertben. A 12 hektáros botanikus kert Marokkó egyik leglátogatottabb látványossága, élénk színekkel, ritka, egzotikus növényekkel, békével és csenddel. Egy francia festő, Jacques Majorelle tervezte és Pierre Berge, valamint Yves Saint Laurent állította helyre a kerteket.

Ha aktívabb programra vágyunk, megmászhatjuk Afrika legmagasabb hegyláncát, az Atlaszt is. A 2400 kilométer hosszan nyújtózkodó hegység Marokkó nyugati partjaitól Algérián át egészen Tunéziáig terjeszkedik. A hegymászáshoz az április vagy a május az ideális hónap - szigorúan csak vezetővel ajánlott a program.

Vagy kipróbálhatjuk Marokkó világszerte jegyzett szörfös helyeit, melyek közt van kezdőknek való, de olyan is, ahol a nagy hullámok és a gyors szelek a legprofibbaknak is kihívást jelentenek. Az országnak 3500 kilométer hosszú tengerpartja van. A legtöbben Szavirára vagy Dakhlára esküsznek, de vannak kevésbé ismert, egzotikus és izgalmas helyek is, szörfözésre, széllovaglásra egyaránt alkalmasak.

Egyre több turistát vonz évről évre a Salon Du Cheval, a nemzetközi lovasbemutató és verseny is El-Dzsadidában. A nagyszabású rendezvényen több mint 30 ország csaknem ezer lovasa mutatkozik be - tartottak ott nagy sikerű bemutatót már magyar csikósok is Hajdúszoboszlóról és Kecskemétről. Többféle verseny van az egy hét alatt: megmérkőznek egymással a berber lovak és az angol telivérek, ugratásban is összevetik tudásukat a lovak és lovasaik.