Becsületrend civil értékekért

Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet (EKINT) elnöke és Csillag Ádám filmrendező kapta az idén a Magyar Civil Becsületrendet. A díjat - amely pénzzel nem jár - a tudósok, egyházi személyek, művészek által létrehozott Ars Humanica Hungarica Kör immár hetedszer ítélte oda a nemes emberi alapértékek elismeréséül. Az alapítók nevében beszélő Görgey Gábor író és Pomogáts Béla irodalomtörténész is azt emelte ki, hogy napjainkban fogyatkoznak a civil társadalom reményei. Ezért is meg kell becsülni azokat az embereket, akik megmutatják, hogy lehet még tisztességesnek lenni az "áradó szenny" közepette is. Az ünnepségen felidézték, a díjat azért adják át éppen február 10-én, mert az két nagy magyar államférfi, Batthyány Lajos miniszterelnök és Göncz Árpád köztársasági elnök születésnapja. Egyiküket kivégezték, a másikat életfogytiglanra ítélték. E nap jelképes üzenete tehát, hogy szükség van a civil függetlenségre és az egyéni önfeláldozásra is.

Ragályi Elemér Kossuth díjas operatőr - aki egykori tanáraként is méltatta kollégáját - arról beszélt, hogy Csillag Ádám a bősi vízlépcsőről a nyolcvanas években készült filmjével hozzájárult a diktatúra két vállra fektetéséhez. Sajnálatosnak nevezte, hogy a hatalmat leleplező munkáira majdnem 30 évvel a rendszerváltás után is szükség van. Kéri László politológus - aki Majtényi Lászlóról mondott laudációt - arra is emlékeztetett, hogy majdnem ötven éve együtt voltak katonák, és barátja már akkor is fejjel ment a falnak. Ez pedig így is maradt, hiszen mindig olyan küzdelmeket vállalt, amelyekben a tisztessége győzött, ha közben ő maga vesztett is. Majtényi többek között elemezte a Stop Soros kampányt és kitért arra, hogy a köznyelvben ezt csak "SS-törvénynek nevezik". Célja pedig nem csupán a kormánykritikus civil szervezetek megsemmisítése, hanem még a bűnösnek nyilvánított gondolatok megrendszabályozása is.

Ki kicsoda? Majtényi László

(Budapest, 1950) jogtudós, egyetemi tanár, az MTA doktora. 1995 és 2001 között adatvédelmi biztos (ombudsman), 2008–2009-ben az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke. A Soros Alapítvány által létrehozott Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke. Csillag Ádám

(Budapest, 1954.) Balázs Béla-díjas dokumentumfilm-rendező, producer. 1975 óta dolgozik a filmszakmában. Tizennégy játékfilm rendezőasszisztense. A Balázs Béla Stúdióban készítette első dokumentumfilmjét, a „Dunaszaurusz”-t (1984-1988). A filmet betiltották.

S.Gy