Téli olimpia - Énekelni szabad!

A pjongcsangban zajló téli olimpia megnyitójának egyik legfontosabb mozzanata volt John Lennon Imagine című, 1971-es dalának feldolgozása. Az összetartozást és a békét szimbolizáló slágert négy dél-koreai sztár adta elő mintegy harmincötezer ember előtt. Ha Hyun-woo a Guckkasten indierock-együttesből, Ahn Ji-young a Bolbbalgan4 és Jeon In-Kwon a Deulgukhwa nevű K-Pop –együttesből. A K-Pop a koreai popot jelöli: ez nem más, mint az ázsiai ország világszerte egyre népszerűbb könnyűzenei műfaja. A kvartett negyedik tagja Lee Eun-mi szólóénekes volt. A négy énekes mindegyike énekelt egy-egy versszakot a Lennon-szerzeményből, a táncosok és önkéntesek eközben két hatalmas békegalambot formáztak a stadion közepén.

A közösségi médiában máris terjednek az olimpiai videók és mémek: tele a Facebook az észak-koreai drukkerek énekes-koreografált szurkolásával, a zenekedvelők új mém-alapanyaga pedig Paul Fentz német műkorcsolyázó, aki a brit Oasis együttes ikonikus, Wonderwall című dalára adta elő kűrjét. Nem akármilyen feldolgozásban: Paul Anka swing-átiratában. Egyes kommentelők eléggé nehezen viselik a britpop-szám „megszentségtelenítését”, akadt, aki egyenesen úgy kommentálta a dolgot: az emberiség számára már semmi remény nem maradt.

Az idei az első téli olimpia, amelyen nem csak instrumentális szerzeményekre versenyezhetnek a műkorcsolyázók. Éltek is a lehetőséggel: az eddigi programokban hallhattuk már Ed Sheeran Make It Rain, Benjamin Clementine Nemesis és Cristina Perri A Thousand Years című dalát is.

Csepelyi Adrienn