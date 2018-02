Magához tért a baloldal

Optimistán nyilatkozott lapunknak Karácsony Gergely a szocialisták szombati kongresszusa után. Kikerültek a reménytelenségből.

A hétvégi MSZP kongresszus dinamikusabb volt, mint amit az utóbbi években a párt tagsága és a közvélemény megszokott, sokak szerint a hangulat már-már egy nyertes választás utáni hőfokot mutatott. Ugyanakkor Böcskei Balázs elemző kissé hűti a csodaváró kedélyeket, amikor kifejti, hogy az elhangzott beszédek nem hoztak újdonságot. A legmeglepőbb talán az volt, hogy a szocialista tábor mennyire megkedvelte a Párbeszéd társelnökét és mennyire elutasító volt Fodor Gáborral szemben.

A Liberálisok elnöke kínosan ügyelt rá, hogy mosolyogni lássák, de valójában hatalmas pofont kapott, amikor a pártjának jutó első listás helyre nem ő, hanem Bősz Anett ügyvivő került. Az MSZP kongresszusa egyébként túlnyomó többséggel elfogadta az immár hárompárti listát, amelynek első tíz helyén nincs meglepetés, de nincs új arc sem.

Miközben a pártok ráfordulnak a választási kampány legkeményebb időszakára, egyre határozottabban beindul a választást előkészítő technikai gépezet is. A Nemzeti Választási Iroda ma kezdi postázni a választási értesítőket mind a 7,9 millió szavazásra jogosult magyar állampolgárnak. Ebből mindenki megtudhatja, hogy melyik szavazókörben kell majd leadnia a voksát, ami azért fontos, mert a legutóbbi szavazás óta módosult néhány körzet határa. A határon túliak levélszavazásának regisztrációja március 24-ig zajlik, de már most is jóval többen jelentkezek, mint bármikor korábban. A Fidesznek kedvez, hogy 342 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkezőt már regisztrált a hivatal.

Újra reménykednek

A szombati kongresszusról

Az MSZP úgy készülődött a szombati eseményre, hogy hosszú idő óta nem kellett kellemetlen meglepetésektől tartania. Így elfogadták azt az országos listát, amelyről előző éjszaka született döntés, rábólintottak a Párbeszéddel kötött frigyre és hivatalosan is miniszterelnök-jelöltté emelték Karácsony Gergelyt. Sőt azt is megoldották, hogy Fodor Gábor, a Liberálisok elnöke ne szerepeljen a listájukon. Ezt többen elégedetten fogadták, egy küldött például úgy telefonált haza, hogy "minden rendben, Fodort végre nem juttatjuk be idén".

Nem így indult. Akár országos elnökségi taggal, akár kistelepülésen élő szimpatizánssal beszélgettünk a kongresszus megnyitója előtt, éreztünk aggodalmat. - Elméletileg nem lesz baj, de ez az MSZP, bármi megtörténhet - mondta egyikük. A szokásos szocialista szappanopera viszont elmaradt, sőt a három órás rendezvény bizonyos időszakai már nem egy kampánynyitóra, hanem inkább választási győzelmi bulira hajaztak.

- Az utóbbi hónapokban, sőt években rengetegszer eltemettek bennünket. Nekem is volt olyan pillanatom, amikor azt hittem, vége. Túl vagyunk viszont a nehézségeken, elkezdtünk újra reménykedni - magyarázta a talán túlzott jókedvet egy fiatalabb, Békés-megyei szocialista.

Az együtt induló pártokban erős a női vonal, bár kevesen vannak. FOTÓ: Vajda József

Bár az utóbbi időszakot tekintve valóban meglepő volt diadalittas, táncoló szocialistákat – és párbeszédeseket - látni, az igazi meglepetést a közös miniszterelnök-jelölt, Karácsony Gergely okozta. Zugló polgármesterét először is szeretik. - Gergő az a fiú, akit minden anyuka szívesen elfogadna vejének - mondta például egy Vas megyei asszony. Egy fiatal srác nem ezt a szempontot tartotta a legfontosabbnak, szerinte Karácsonynak vannak gondolatai a világról, van taktikai érzéke és jól látta, hogy szövetségre kell lépni a Párbeszédnél sokkal nagyobb hálózattal rendelkező szocialistákkal.

Sokan eddig úgy könyvelték el Karácsonyt, hogy helyenként túl visszafogott, félénk, vagy éppen nincs elég ambíciója egy ország kormányzásához. Érdemes felidézni például, január elején Zugló polgármestere még arról beszélt, hogy visszalépne Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltjének javára, sőt "leborulna a lába elé".

Ez megváltozott. Az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje szombaton megígérte: többet nem mondja, hogy mást támogatna, mert úgy érzi, csak az ő szövetségük az, amely nem az ellenzéket akarja leváltani, hanem a kormányt.

Kompromisszumpolitika

Dinamikusabb MSZP-kongresszust láthattunk az eddigiekhez képest, nem véletlenül – mondta a Népszavának Böcskei Balázs. Az IDEA Intézet politikai elemzője szerint a szocialistáknak és általában az ellenzéknek erőt kell mutatniuk, másrészt a hétvégi esemény egyben kampánynyitó is volt. Arra a kérdésünkre, hogy az optimizmus és az erőmutatás nincs-e túl nagy ellentmondásban a jelenlegi közvélemény-kutatásokkal, a szakértő azt mondta: egy kampánynyitónak pont az a feladata, hogy ezt az ellentmondást „elfelejtesse” a kormányváltást akarókkal. Böcskei hozzátette: a jobb dinamika ellenére, a kongresszuson elhangzott beszédek sem tartalmilag, sem előadásmódjukban nem hoztak újat. A szakértő szerint így csak arra fogunk emlékezni, hogy felállt az MSZP-Párbeszéd lista.

- Ismertségét, politikai előéletét tekintve meglepetés Bősz Anett szerepeltetése a listán, úgy is mondhatnánk felesleges – kommentálta a Fodor Gábor helyett beugró Liberális politikus helyezését Böcskei. A politikai elemző a szocialista politikusok pozíciójáról azt mondta: látszik, hogy az MSZP-n belüli erőcsoportok közötti kompromisszumpolitika eredménye.

Böcskei Balázs úgy vélte a Párbeszéd jobban járt, mint ahogy előzetesen várható volt. Karácsony Gergely után a legelőkelőbb helyen Tordai Bence, a párt szóvivője kapott lehetőséget. – Nem látunk bele a Párbeszéd logikájába, viszont sajátos, hogy nem a jelenlegi elnökségi tagjaik közül választottak – mondta a szakértő.

A küldöttek 207 igen, 14 nem szavazattal és 13 tartózkodás mellett hagyták jóvá a Szövetség az igazságos Magyarországért című dokumentumot, amelyet Molnár Gyula, az MSZP elnöke, Hiller István, az MSZP választmányának elnöke, valamint Karácsony Gergely és Szabó Timea, a Párbeszéd társelnöke írt alá.

A közös listát Karácsony vezeti, a második helyen Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerepel, őt Hiller István, a választmány elnöke követi. A további sorrend: Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke, Tóth Bertalan parlamenti frakcióvezető, Gőgös Zoltán elnökhelyettes, Tóbiás József volt pártelnök, pártigazgató, Mesterházy Attila volt pártelnök, Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke és Gurmai Zita volt európai parlamenti képviselő.

A dokumentum szerint a miniszterelnök-jelölt Karácsony Gergely mellett a közös listán a Párbeszédnek jutnak a következő helyek: 11.Tordai Bence, 19. V. Naszályi Márta, 33. Szabó Zsolt, 44. Béres András, 55. Hegyesi Adrienn, 66. Erőss Gábor, 77. Faragó Sándorné, 88. Kocsis-Cake Olivio, 99. Szabó Tímea és 110. Barabás Richárd.

Egyéni jelöltként a Párbeszéd képviselőjelöltjei indulnak Budapest 1-es (V. kerület), 10-es (III. kerület), Hajdú-Bihar megye 5-ös (Hajdúszoboszló) és Fejér megye 3-as (Bicske) választókerületében.

Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt ügyvivője kapta meg az országos lista 15. helyét. A listán sem Fodor Gábor, a Liberálisok elnöke, sem a párt logója nem szerepel majd. A párt szerint ők hozták meg a legnagyobb áldozatot, de a személyi ambícióknál szerintük fontosabb az, hogy végre leszámolhassunk Orbán Viktor illiberális államával.

Zoltai Ákos