Jön a Kutya éve

A kínai újév vagy holdújév, más néven tavaszünnep, amelynek időpontja január 21. és február 21. között, de minden évben mindig máskor van, a világ népességének egynegyede számára az év legnagyobb ünnepe, Kínában és Kelet-Ázsia más országaiban is ünneplik.

Ahogy nálunk is, számos szokás, babona tarkítja a kínai óév búcsúztatását és az újév, valamint a tavasz köszöntését. Ilyen például, hogy a háznak az újév előestéjén tisztának kell lennie, gyakran ki is festik a falakat, hogy alaposan eltávolítsák az óév káros hatásait. A szemetet mindig a szoba közepére, befelé kell söpörni, és onnan kell óvatosan kivinni, lehetőleg a hátsó ajtón. A takarítóeszközöket aztán el kell rejteni és az újév napján már nem szabad takarítani. Mindenki igyekszik új ruhát viselni, és a régiektől meg is szabadulni. A betegek kikelnek ágyukból, nehogy egész évben betegek maradjanak. Az emberek az ünnep előtt megpróbálják behajtani adósságaikat is.

Újév előestéje – amely hasonlít a keresztény szentestére és a szilveszterre is – az ünnepsorozat legfontosabb eleme. A családok összegyűlnek, annyi ételt készítenek, hogy bőven maradjon másnapra is, mert az kedvező előjel az új évre. Vacsora után megajándékozzák egymást és hagyományos játékokat – kártyát, madzsongot – játszanak, beszélgetnek és manapság gyakran televíziót is néznek. Az ünnephez hozzátartozik a petárdadurrogtatás, ami a rossz szellemek elijesztését szolgálja. Éjfélkor kinyitják a ház minden ajtaját és ablakát, hogy elengedjék az óévet.

Újév napján nem szabad negatív jelentésű szavakat használni, halált, kísérteteket emlegetni, a négyes szám kimondása is tilos, mert hasonlít a halál szó kiejtéséhez. Nem ajánlatos emlegetni az elmúlt évet sem, és a sírás sem megengedett, mert akkor egész évben sírni fogunk, ugyanebből az okból a gyermekek fegyelmezésére is ügyelni kell. Újévi szokás, hogy egy piros borítékba papírpénzt tesznek, amit a gyerekeknek, illetve a nőtlen fiatalembereknek ajándékoznak. Az összegnek párosnak kell lennie, mert a páratlan számok bajt hoznak az ajándékozóra és a megajándékozottra is. A piros a bőség, a szerencse és a gazdagság színe is, ezért ilyen színű minden újévi dekoráció. Elengedhetetlen kellék a narancs is, ennek az az oka, hogy kantoni nyelvjárásban a „narancs”, az „arany” és az „édes” is ugyanúgy hangzik. Mivel ráadásul a „mandarin” és a „szerencse” kiejtése is hasonló, - páros számú - mandarin is van az ajándékcsomagokban. Mivel az egészséget és a hosszú életet jelképezi, földimogyoró is gyakran kerül az újévi asztalokra. Fontos újévi kellék a nyolcszögletű tálca is, amelyen rágcsálnivalókat kínálnak. A rizslisztből készült sütemény neve ugyanúgy hangzik, mint a „magas” szóé, ilyet is készítenek, hogy az újévben magasabbra jussanak a társadalmi ranglétrán. A tengeri moszat a meggazdagodást, a lótuszmag a bőséges fiúgyermekáldást, a szárított tofu (szójababsajt) pedig a gazdagságot és a boldogságot szimbolizálja. Friss tofut azonban nem lehet kínálni, mert az fehér, mint a gyász színe.

Az újévi ünnepkör hagyományosan tizenöt napig tartott, manapság azonban már lerövidült. A jeles napokat az év 15. napján a lampionünnep zárja. Kínában általában egy hétig tart az iskola- és munkaszünet.

2018-ban február 16-án köszönt be a Kutya éve.



(Forrás: Wikipedia)