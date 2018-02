Elios - Leüvöltötték a zalaegerszegi fideszesek fejét

Törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeztek hétfőn a Zala megyei kormányhivatalnál a zalaegerszegi képviselő-testület ellenzéki képviselői, ugyanis szerintük jogellenesen hívták össze a városban a csütörtöki rendkívüli közgyűlést, ahol hatályon kívül helyezték az egy nappal korábbi közgyűlési döntést, ami arról szólt, hogy a város kérje ki a kormánytól a Tiborcz István cégeivel kapcsolatos OLAF-jelentést, melyben a zalaegerszegi közvilágítás cseréjéről is szó esik. Miután a jogszabály szerint csak akkor lehet megismételtetni egy kérdésről a voksolást, ha a korábbi döntés miatt sérültek volna az önkormányzat érdekei, s ez az ellenzéki képviselők szerint nem állt fenn, így megtették a szükséges jogi lépéseket.

Mint arról a Népszava beszámolt, az ellenzéki indítványt múlt szerdán eredendően hat fideszes képviselő is megszavazta, ám másnapra győzött a pártfegyelem, s hatályon kívül helyezték a döntést. Zalaegerszegi városházi információink szerint szerda délután komoly nyomás érkezett a budapesti pártközpontból a helyi kormánypárti városatyák felé, sőt, a térség országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP-s Vígh László személyesen kereste meg Balaicz Zoltán polgármestert és Tóth László frakcióvezetőt, s emelt hangon – forrásunk a „leüvöltötte a fejüket” kifejezést használta… - kérte rajtuk számon a szavazás végeredményét. Megpróbáltunk elérni helyi fideszes képviselőket is, de nem jártunk sikerrel, így a döntés megváltoztatásával kapcsolatban a hivatalos álláspont továbbra is annyi: a városatyák a közgyűlés előtt bizottsági üléseken vettek részt, ráadásul az ominózus indítványig már vagy negyvenszer szavaztak, így igencsak elfáradtak, s emiatt hibáztak.

A rendkívüli közgyűlésen derült ki az is, hogy az OLAF tavaly levelet küldött az önkormányzatnak, és kérdéseket tett fel a 2015-ben befejeződött, 85 százalékban az unió, s 15 százalékban a magyar állam által finanszírozott, egymilliárd forintos beruházással kapcsolatban, mely során az Elios Innovatív Zrt. ledes lámpákra cserélte a korábbi közvilágítást. Az ellenzéki képviselők a közgyűlés után kikérték ezt a levelet, illetve a város válaszait, ám nem kapták meg: a jegyző szerint ugyanis meg kell keresni a dokumentumokat.

- Miután az ellenzéki képviselők hétfőn sem tekinthettek bele a dokumentumokba – mondta Góra Balázs, az MSZP zalai alelnöke -, írásban is benyújtották a kérelmüket. Csütörtök óta annyi kiderült, hogy a jegyző többek között arra hivatkozva nem akarja nyilvánosságra hozni a levelet, hogy ügyészségi vizsgálat indult az OLAF-ügyben, s emiatt csak a procedúra lezárulta után lehet ezt megtenni. Góra Balázs hozzátette, úgy látszik, Zalaegerszegre külön jogszabályok vonatkoznak, hiszen például Szolnokon egy e-mailben benyújtott kérésre megküldték a helyi önkormányzatnak írt OLAF-levelet a képviselőknek.

- Ebből is egyértelmű, ez nem titkosított anyag – jegyezte meg az MSZP megyei alelnöke. – Sokkal inkább arról van szó, hogy a város vezetésének kellemetlen a történet, hiszen az OLAF pontosan leírta, miket kifogásolt a lámpacsere-beruházással kapcsolatosan. Az is érdekes, hogy a levél nem került a képviselő-testület elé, vagyis a városatyák elvileg nem tudják, mit válaszolt a város. Sőt, az alpolgármester szerint nem is született válaszlevél, a kormánypárti frakcióvezető szerint viszont válaszoltak az OLAF-nak. Annyi viszont bizonyos, testületi egyeztetés nem volt.





Világhírű lett Tiborcz Az amerikai New York Times és a brit Guardian is foglalkozik a hazai Elios-botránnyal, azok összefüggéseivel - vette észre a 444.hu. Az előbbiben részletesen tárgyalják a miniszterelnök környezetének látványos gazdagodását, és azon belül is a Tiborcz Istvánt érintő OLAF-vizsgálatot. A Guardianben két hosszabb cikk is foglalkozik a magyarországi közpénz-stiklikkel, az egyik konkrétan arról szól, hogyan nyertek milliárdokat az uniós adófizetők pénzéből Orbánhoz köthető vállalkozók.

Vas András