Virtuális valóság és színdarab először Kolozsváron

A virtuális valóság és a színpadi valóság ötvözésével kísérletezik a Kolozsvári Állami Magyar Színház az Illegitim című stúdiószínpadi előadásában, melynek bemutatóját szombaton tartják, írja az MTI.

„Ez világpremier. Ezt a módszert még sehol nem próbálták ki” – jelentette ki Tompa Gábor színházigazgató. Amint Tompa, illetve a rendező, Adrian Sitaru a bemutatóról szóló sajtótájékoztatón mondták, az előadás abban teljesen újszerű, hogy a néző egy időben kapja az előadás VR-szemüvegen (virtuális valóságot mutató szemüvegen) követhető, korábban felvett változatát és a színpadi változatot. Előadás közben mindenki választhat, hogy a VR-szemüvegen keresztül nézi azt – és a fejét jobbra vagy balra fordítva a virtuális kép egyik vagy másik részletére fókuszál –, vagy leveszi a szemüveget, és a színpadon más díszletek között mozgó és beszélő színészeket követi. Ha a néző olyan előadást fog ki, az is megtörténhet, hogy más szereplő játssza a virtuális valóságban mint a színpadon a kettős szereposztású szerepek valamelyikét.

Adrian Sitaru román filmrendező ennek kapcsán annak a meggyőződésének adott hangot, hogy kinek-kinek a világlátása annak a tükre, hogy az esze miként manipulálja a tudatát. Számára az volt a kérdés, hogy a mindennapi életet miképpen befolyásolja az önámítás, az önbecsapás, mely – szerinte – VR-szemüveg nélkül is megtörténik. „Párhuzamos valóságokat élünk meg. Van-e lehetőségünk felülemelkedni mindezen?” – elmélkedik Sitaru a darab leírásában. A párhuzamos narratívák nem csak technikai eszközként kapnak szerepet, de az előadás történetében is. Az Illegitim azt mutatja be, ahogy egy nőgyógyász orvost – családja és barátaik vasárnapi ebédét megzavarva – egy nő megvádol, hogy a Securitatétól kapta lakását a kommunista politikai rendőrségnek tett szolgálataiért. A hölgy szerint a Securitate a családjától elvett lakással hálálta meg, hogy az orvos besúgta azokat a nőket, akik terhességmegszakítást hajtattak végre abban a korban, amikor törvény tiltotta az abortuszt.

Az Illegitim Sitaru azonos című, 2016-os filmjének egy átdolgozott jelenetéből született. A bemutatóról szóló sajtótájékoztatón Tompa Gábor elmondta: az előadás a tavaly meghirdetett sorozatuk első produkciója, amelyben filmrendezőket kérnek fel, hogy színpadon valósítsák meg az álmaikat. További 3-4 előadás várható a sorozat részeként.