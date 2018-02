Palackba zárva

Borsos Kitty, a színházi múlttal rendelkező borszakértő a tavalyi év végén indította el munkahelyén, a Palack borbárban a Sommelier Színház nevű programsorozatot, ami a borkóstolás mellett összművészeti élménycsomagot kínál.

Mindig vonzzák az új kihívások: Borsos Kitty a borszakmában dolgozók körében egyre ismertebb, pedig csak öt éve csöppent a vendéglátó iparág speciális területébe. Kitty tizennégy és huszonnégy éves kora között a Pintér Tibor musicalszínész nevével fémjelzett Szigetszentmiklósi Sziget Színház tagja volt, járt nagybátyja, Borsos Vilmos kapusedző a miklósi sportpályán tartott labdarúgóedzéseire, egy időben pedig a Nemzeti Sport online felületének a munkatársaként dolgozott. Öt évvel ezelőtt pedig éppen jókor szerettek egymásba a borokkal, mert azóta, hogy végzett a Central European Wine Institute budapesti oktatási központjában, egyre több lehetősége akad. – Ha szabad így fogalmazni, azt mondanám, kiscsikó vagyok még, az anyukám pedig humorosan azzal vigasztalja magát, hogy diplomás alkoholista lettem. Én pedig összetehetem a kezemet azért, hogy már négy éve a Palack borbárban dolgozok sommelier munkakörben, pillanatnyilag üzletvezető helyettes vagyok. Ugyan sok kiváló étterem van, ahol sommelier nélkül is tapasztalt a személyzet és csodálatos a bor- és étlap, rengeteg borbár és borpatika nyílik Budapesten – mondja, hozzátéve, hogy olyannyira javul a tendencia a minőségi italokra fordított időt és pénzt illetően, hogy az új helyeket még neki, aki rendszeresen képzi magát, sem könnyű azonnal feltérképeznie.

A szerelem pedig egy éveken keresztül dédelgetett álom megvalósításában is segítette. Tavaly december 8-án, a Palackban Kitty megtarthatta élete első speciális színházi estjét, ugyanis ötvenfős közönség előtt bemutatkozott a Sommelier Színház. Lapunknak stílszerűen a Szent Gellért téri bárban meséli, hogy akkor, amikor kitalálta ezt a nevet a sorozatnak, már a boros vendéglátó szakmában dolgozott. Arra gondolt, mi lenne, ha összetenné életének két mozgatórúgóját, a tízéves színházi múltját és a bor szakmában szerzett tapasztalatait. – A művészet és a bor mindig jó kombináció, nem lehet mellényúlni. Miután megtaláltam a nevet, könnyen feltöltöttem tartalommal, így a Sommelier Színház olyan borkóstoló sorozat, ami egyszerre ad gasztronómiai és színházi élményt, s büszkén mondhatom, hogy picivel több egy átlagos felolvasóestnél, ahol a vendégek csak borokat ízlelgetnek – vázolja.

A programsorozat különböző részei nem az estek gyűjtőfogalom alatt, hanem felvonások néven futnak. A szervező a legelső alkalommal három női borászt hívott három különböző borrégióból: Ujvári Vivien Badacsonyt, Gálné Dignisz Éva Szigetcsépet, pontosabban a kunsági borvidéket, Zsirai Kata pedig a Tokaj-hegyaljai régiót, különösképpen Mádot képviselte. Az esemény nem pusztán a nők borvilágban betöltött szerepére hívta fel a figyelmet, hanem egy fiatal, húszon-harmincéves generáció markáns jelenlétére is. A hölgyekkel való, a szakmán kívüliek számára is érdekes kerekasztal-beszélgetést Kerekes Vica színésznő jelenléte fokozta, a cseh és szlovák filmek femme fatale-ja Hamvas Béla művéből, A bor filozófiája-ból olvasott fel részleteket. – Számomra az volt az est egyik legszebb része, hogy nem pusztán szervező, hanem dramaturg is voltam, így nem csak összeválogattam a program elemeit, hanem Hamvas művéből például tudatosan jelöltem ki a borokhoz köthető részleteket. Amikor éppen egy badacsonyi olaszrizling vagy szürkebarát került a pohárba, akkor Vica Szent György-hegyről, Badacsonyról olvasott fel kapcsolódó részleteket. A kínálat egyébként a könnyű fehértől a testes vörösig terjedt, hatszor féldeci volt a kóstoló mennyiség. Mint mondja, a színésznővel, aki barátja és törzsvendége is, úgy válogattak szövegeket, hogy azokat mindenki flottul befogadhassa, így Hamvas könnyedebb oldala került előtérbe. Lévén összművészeti programról van szó, az esten Bangó Endre gitárművész szórakoztatta a közönséget, jazzsztenderdeket játszott egy-egy bor és sajt párosításakor.

A Sommelier Színház második felvonása március 9-én lesz, Kitty két női borászt szeretne az eseményre elhívni. Az azonban már biztos, hogy Bangó Endre ezúttal is gitárjátékával ad aláfestést a műsornak, Kaszás Gergő színművész, aki többek között Brad Pitt és Ethan Hawke magyar hangja, pedig Hamvas szövegeinek maszkulin árnyalataira hívja fel a figyelmet. – Csakhogy nem pusztán A bor filozófiája várja a közönséget, mivel több hedonista szerzővel is büszkélkedhet a magyar irodalom, Márai Sándort, Ady Endrét és talán Csáth Gézát is szeretnénk belevenni a műsorba – újságolja az alapító, aki nem csak az irodalom, hanem borok tekintetében is újra széles skálát szeretne bemutatni. Azt ígéri, akárcsak a debütáló előadáskor, úgy a jövőben is ,,lejön a színpadról a műsor", például a műsor befejeztével a közönség is beszélgethet a vendégekkel.

Mészáros Márton