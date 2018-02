Pjongcsang - Viharral küzdenek az alpesi síelők

Az erős szél miatt a vasárnapi férfi lesiklás után a hétfői női óriás-műlesiklást is elhalasztották. A számot csütörtökön bonyolítják le.

Hozmann Szonja és Maróty Mariann olimpiai bemutatkozása még várat magára, ugyanis a női óriás-műlesiklást is el kellett halasztani. A szervezők meg sem várták a rajtot, már órákkal előtte úgy döntöttek, hogy a viharos szél miatt nem lehet megrendezni a számot, amelyben a két magyar induló is versenyzett volna. Később úgy határoztak, hogy a vasárnap elmaradt férfi lesikláshoz hasonlóan ezt a számot is csütörtökön rendezik. A program szerint az első futamot magyar idő szerint 1.30-tól, a másodikat pedig 5.15 tartják, a férfi lesiklásra pedig 3.00-kor kerül sor.

Kedden férfi kombináció lesz a tervek szerint Dzsongszonban Kékesi Mártonnal és Samsal Daliborral - amennyiben az időjárás is engedi.

Miközben a szabadtéri sportágak az időjárás viszontagságaival küzdenek, a csarnokokban javában zajlanak a küzdelmek. A rövidpályás gyorskorcsolya magyar bírójának pedig különösen sok dolga akadt a sportág első versenynapján.

A férfi versenyek videóbírójaként közreműködő Kövér Balázs szerint nagyon érezni lehetett, hogy nem egy szokványos versenyen szerepelnek a sportolók, akik a nagy feszültség és izgalom miatt többet hibáztak a szokottnál, így nekik is sokkal több dolguk akadt. A továbbjuttatások által például hat- helyett kilencfős volt szombaton a férfi 1500 méter döntője, amely így számukra is különösen izgalmasan alakult, de gond nélkül, egyetlen kizárással - a címvédő kanadai Charles Hamelin szabálytalankodott az ötödik Liu Shaolin Sándorral szemben - lezajlott, pedig nyolc olyan versenyző is szerepelt benne, aki esélyes volt az éremre. Kövér azt is kiemelte, nagy ordítozások és óvások nem voltak, így sikeresnek tekinthető az első nap.

"Hat kamerával dolgozunk. Vannak olyan esetek, amelyeknek megítélése még így sem egyszerű. Az egyikből az egyik, a másikból akár a másik versenyző tűnhet szabálytalannak" - mondta a 38 éves bíró, aki a döntés menetéről elárulta: a jégen hozott ítéletet követően megnézi a felvételeket, amennyiben egyetért, akkor az ítélet hivatalossá válik, ha nem, vagy csak részben, akkor konzultál a vezetőbíróval és javaslatot fogalmaz meg számára, ugyanakkor a végső szó a vezetőbíróé. Megjegyezte: nagyon nehéz a bírók dolga, mert a kézzel elkövetett szabálytalanságokat a jégen szinte észre sem lehet venni.

A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei kedden folytatódnak a férfi 5000 méteres váltó elődöntőjével, a férfi 1000 méter selejtezőjével és a női 500 méter végcsatározásaival. A magyar staféta mellett Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang, illetve Jászapáti Petra és Keszler Andrea lesz érdekelt.

A magyarok programja:

Szerda:

02.15–03.30 Alpesi sí női műlesiklás 1. futam Hozmann Szonja, Maróty Mariann

05.45–06.55 Alpesi sí női műlesiklás döntő Hozmann Szonja?, Maróty Mariann ?

Korom Milán