Iraki közlések szerint még mindig életben van az Iszlám Állam (IS) vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi. Ugyan egy légicsapás során súlyosan megsérült, jelenleg Szíria északkeleti részén tartózkodik, s orvosi kezelés alatt áll – közölte a bagdadi belügyminisztérium terrorellenes részlegének vezetője, Abu Alu al-Baszri az Al-Szabah című lapban. Az IS első embere cukorbetegséggel is küzd. Baszri meggyőző bizonyítékokra hivatkozott. Al-Bagdadi halálhíre már többször megjelent az interneten.