Méltatlan körülmények - Hiányosságokat tártak fel a patalomi szociális otthonban

Több hiányosságot is feltárt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) vizsgálata a Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon patalomi telephelyének működésével kapcsolatban. Megírtuk: az egyik gondozott rokona szerint az intézményben emberhez méltatlan körülmények uralkodnak, a lakókat súlyosan elhanyagolják. Volt olyan, aki nem megfelelő gyógyszereket kapott, napokon belül kiszáradt, ezért kórházba került.

Hogy a vizsgálatok során pontosan milyen eredményekre jutottak, azt sem az Emmi, sem az SZGYF nem közölte. Megkeresésünkre mindössze annyit árultak el, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetésére a felelősök és határidő megjelölésével az intézmény elkészíti intézkedési tervét, aminek végrehajtását a fenntartó folyamatosan ellenőrzi. Az otthon igazgatójától, Gárdonyi-Pál Lászlótól sem tudtunk meg részleteket, nem akart nyilatkozni, azt kérte, a nyilvánosságot érintő kérdésekkel az SZGYF-et keressük.

Állampolgári bejelentés nyomán vizsgálatot indított Székely László ombudsman is, mivel az üggyel kapcsolatban az alapvető jogokkal összefüggő visszásság gyanúja is felmerül. Az Emmi és az SZGYF által lefolytatott ellenőrzés eredményeit az ombudsmani hivatal is kikérte, ám úgy tudjuk, azokat eddig ők sem ismerhették meg. Az alapjogi biztos múlt héten indította vizsgálatát, az eredményekről a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják.

J. D.