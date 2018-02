Jelezte a visszásságokat, kirúgták a főigazgatót

Maga sem tudja, miért kellett egyik napról a másikra távoznia az intézmény éléről a múlt héten – mondta lapunknak adott exkluzív interjúban Tiba Sándor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kórház volt főigazgatója.







- Hogy érzi magát?

- Köszönöm, nagyon jól. Magam is csodálkoztam, amikor azt olvastam különböző lapokban, hogy valami baj van az egészségi állapotommal, emiatt mentettek fel.

- Mikor tudta meg, hogy mennie kell?

- Múlt hétfőn délután kaptam egy telefont. Németh László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) főigazgatója hívott: azt kérdezte, hogy el tudnék-e menni hozzá azonnal Pestre. Amikor megérkeztem, közölte velem, hogy föl vagyok mentve. Az volt a kérése, másnapra hívjak össze egy főorvosi értekezletet. Erre eljött ő is, meg az ÁEEK jogásza és a területi igazgató is. Ezen a főorvosi értekezleten maga Németh László jelentette be, hogy fel vagyok mentve. Indoklásként csak annyi hangzott el, hogy nyugdíjas korú vagyok.

- Amikor tavaly áprilisban kinevezték, már akkor is az volt. Nem kérdezte meg: ez most hogy van?

- Természetesen megkérdeztem, hogy esetleg megtudhatnám-e, miért mentettek fel. Azt a választ kaptam, hogy ezt pontosan ő sem tudja megmondani.

- Azért csak sejti, hogy mi történhetett a háttérben?

- Őszintén? Nem. Amikor tavaly lezajlott az öt tagkórház fúziója nálunk és létrejött az új giga kórház, elkezdtem a meglévő kétezer szerződést átnézni. Ezek közül mintegy tíz-tizenöt egyértelműen előnytelenek bizonyult, azokat megszüntettük. Találtam még egy-két nagyobb horderejű, problémás, pénzügyi szempontból kétséges megállapodást is, ezeket átszámoltattam a kórház gazdasági vezetőivel. Az adatokat pedig elküldtem az ÁEEK térségi igazgatójának azzal, hogy ezt észleltük. Kértem döntést a fenntartótól, hogy hogyan lépjünk tovább.

- Konkrétan mely cégek megállapodásairól volt szó?

- A legjelentősebb, a Medcenter Kft. onkológiai sugárterápiás közreműködői szerződése volt, a másik az őrzés-védelmet biztosító, valamint a kórházi parkolókat üzemeltető, Cordate Zrt.-é. A kórházi dolgozóktól és a betegektől beszedett parkolási díj az üzemeltető céget illeti és ezen kívül a kórház havi 4 millió forint plusz áfát is fizet a cégnek.

- Mi volt a sugárterápiát biztosító cég szerződésével a probléma?

- Az ő szerződésük 2006-tól él, eszerint a kórház havi 60-65 millió forintot fizetett a szolgáltatásért. A Medcenter vállalta két új lineáris gyorsító és egy CT telepítését, a gépek 15 éven át tartó üzemeltetését, javíttatását, valamint a működéshez szükséges szakorvosok, fizikusok, asszisztensek foglalkoztatását. A Medcenter azonban valószínűleg elmulasztotta a gépek rendszeres karbantartását, szervizelését, 2017 tavaszán meghibásodott az egyik gyorsító, s az a mai napig nem működik. A gazdasági szakemberek számításai szerint 2006 és 2017 között másfél milliárd forinttal többet fizettünk ki, mint kellett volna.

- Miből jött össze ez a másfél milliárd forint?

- A Medcenter szerződése arról szól, hogy gyakorlatilag akkor is fizetni kell a kórháznak havonta a nekik járó összeget – extrém példát mondok –, ha egy dolgozójuk se jön be. A szerződés például nincs teljesítményhez kötve, ha gép ott van, de mondjuk nem működik, fizetni akkor is kellene. De mint említettem, az egyik jó ideje nem is működik. A visszásságokat jeleztem az ÁEEK területi igazgatójának. Miután ezt megvizsgálták, összehívtak egy egyeztető megbeszélést az egészségügyért felelős államtitkárságra. Ott volt az államtitkár, és az ÁEEK vezetői. Ez másfél-két hónappal ezelőtt történt. Ezen a találkozón megerősítették, hogy jól látjuk a problémát. Feltehetően valóban volt nem jogos kifizetés a cégnek. Végül ott az a döntés született, hogy egyelőre ne utaljuk a Medcenter havi díját. Az egyeztető megbeszélés után egyszer még telefonon is rákérdeztem, fizessek vagy sem. Megerősítették, hogy ne, bár azt is hangsúlyozták, hogy természetesen a saját felelősségemre nem fizetek.

- Nincs írásos nyoma a fenntartói döntésnek?

- Nincs. Csak szóban erősítették meg, hogy ne fizessek. Hogy aztán ez a nem fizetés szerepet játszott-e a felmentésemben, nem tudom. Mint ahogyan azt sem, hogy tulajdonképpen miért mentettek fel. A kórház tavaly 3 milliárdos készpénztartalékkal zárt, 175 millió volt a ki nem fizetett számláink összege, de ez egy 30 milliárddal gazdálkodó intézménynél nem tétel.

- Mikortól nem fizettek a Medcenternek?

- Tavaly szeptember óta, a cég erre nem adott fizetést a dolgozóinak. miután a betegek ellátását a kórház nem kockáztathatta, átvettük a dolgozóikat. Megállapodás volt arról, hogy mindenkit átveszünk, kivéve a Medcenter Kft. tulajdonosa, Gubacsi László onkológus feleségét. Természetesen megkérdeztem az onkológiai centrum vezetőjével, hogy okoz-e fennakadást a doktornő hiánya, ő azt mondta, hogy nem. Betegeit egy másik főorvosnak átadta.

- Akkor most működik a kórházban a sugárterápiás ellátás?

- Természetesen működik, a betegellátás zavartalan.

- Sokan úgy gondolják, hogy a Medcenteres szerződés miatt bukott bele a kórházigazgatásba. Helytállónak gondolja ezt?

- Hogy én mit gondolok? Ha egy kórház jól működik, és ezt az ÁEEK főigazgatója akkor is elmondta, amikor a leváltásomat bejelentette, akkor a döntésnek valami más oka kell hogy legyen. Sokat gondolkozom azóta is, s nem nagyon tudok másra gondolni, csak arra, hogy valami szerepet biztosan játszott ez a dolog.

Elefánt a porcelánboltban? Túl sok frontot nyitott, s úgy viselkedett, mint elefánt a porcelánboltban – ezt mondták az általunk megkérdezett miskolciak Tiba Sándor megyei kórház megbízott főigazgatója váratlan elmozdításáról. Többen hozzátették: nagyon nem szerencsés, hogy választások előtt két hónappal marad magára a csúcskórház, hisz annak átmenetileg megbízott vezetője Papp Tibor korábbi orvosigazgató tapasztalatlan egy ilyen gigaintézmény irányításában. Megkérdeztük az Állami Egészségügyi Ellátó Központot, mi volt Tiba Sándor felmentésének oka, s írnak-e ki pályázatot a posztjára? Úgy válaszoltak, hogy valójában nem válaszoltak: az egészségügyről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényre hivatkoztak okként. A Medcenter Kft. lapunk megkeresésre szűkszavúan annyit közölt: a kórház új megbízott főigazgatójával, Papp Tiborral cégük korrekt keretek között együttműködik, s ennek megfelelően az onkológiai betegek sugárkezelése semmilyen veszélyben nincs. - Doros Judit

Danó Anna