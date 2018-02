Havazásra készüljön kedden!

Kedden egy mediterrán ciklon határozza meg időjárásunkat: nyugaton inkább havazás, másutt vegyesen hó, havas eső, keleten, délkeleten eső, majd késő délutántól havas eső várható. Többfelé felélénkül, az Alpokalján felerősödik az északi-északkeleti szél, így ott hófúvás sem kizárt. Hajnalban -3, +1, délután 0-5 fokra van kilátás - írja az Időkép.

Szerdán még a középső és keleti tájakon havazhat, keleten, délkeleten havas eső is eshet, nyugaton már nem várható csapadék, a felhőzet is felszakadozhat. Élénk, nyugaton erős lesz az északi-északnyugati szél, így hófúvás továbbra is előfordulhat. Hajnalban -4, +1, délután 0, +5 fok várható.

Csütörtökön a fagyos hajnal után keleten lesz még felhősebb az ég, kezdetben kisebb hószállingózás is elfordulhat, máshol nyugat felől egyre többfelé kisüt a nap. Mérséklődik a szél, délután 1-5 fokot mérhetünk.

Pénteken délen, délnyugaton változóan, máshol erősen felhős lesz az ég. Északon, északkeleten gyenge havazás, havas eső is kialakulhat. Fagyos lesz a reggel, napközben 1-7 fok valószínű. Szombaton szárazabb, vasárnap csapadékosabb idő jöhet.