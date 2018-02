Hujber: "nem szeretnék mondani semmit, ha nincs kérdés"

A közönség és az alkotók is lelkesek voltak a Valami Amerika 3. sajtóbemutatóján, a Blikk szerint azonban Hujber Ferenc meglehetősen furcsán viselkedett.

Hétfőn délelőtt, tizenkét színész és a rendező, Herendi Gábor részvételével mutatták be a filmet a sajtónak. Hujber Ferenc a jelek szerint csak fizikailag volt jelen az eseményen; arca beesett és sápadt volt és mintha a jókedvét is otthon hagyta volna. A többiek - Nagy Ervin, Ganxsta Zolee - poénkodtak: felidézték a forgatások vicces pillanatait, az utóbbi időben látványosan sokat fogyott Hujber Ferenc üveges tekintettel a plafont nézte, és akkor sem akart mesélni, amikor ő volt a soros. "Nem szeretnék mondani semmit, ha nincs kérdés" - mondta és továbbadta a mikrofont. Az esemény után a színész elutasította a lap interjúra vonatkozó kérését is, és gyorsan távozott a helyszínről.

Hujber Ferenc karácsony előtt tért vissza Magyarországra, előtte hónapokig Kanadában volt. Korábban, mint megírtuk, vádat emeltek ellene kábítószer-birtoklásért, később pedig arról szóltak a hírek, első körben nem vette át az erről szóló bírósági végzést.