Gluténmentes diéta - Mi a helyzet a gyerekekkel?

A cöliákia, más néven autoimmun lisztérzékenység diagnózisa után sok szülőben felmerül, hogy a „normál” étrend helyébe lépő gluténmentes alapanyagok és ételek megfelelően biztosítják- a gyermek fejlődéséhez szükséges tápanyagokat. Szarka Dorottya, a Budai Allergiaközpont dietetikusa szerint nem kell lemondani az ízekről és a változatos, kiegyensúlyozott táplálkozásról.

Nem kell megijedni!

Akik még nem járatosak a gluténmentes étkezés szabályaiban, először megrémülhetnek, mert úgy tűnhet, a sok tiltólistára került élelmiszer mellett alig maradt valami, amit a gyermek fogyaszthat. Valójában gluténmentesen is nagyon változatos étrendet lehet összeállítani, csak azt kell megtanulni, hogy mit mivel lehet helyettesíteni. Már számos liszt-, gabonaalternatíva áll rendelkezésünkre, kenyerekből, péksüteményekből és tésztákból több gyártó is készít gluténmentes változatot. Érdemes ezekből először kisebb mennyiséget venni, hogy kitapasztaljuk, melyik ízlik. Mindent el lehet készíteni, a megfelelő alapanyagokat használva. Ez nem megy egyik napról a másikra, sok kísérletezést igényel, az édesanyák gyakran érzik úgy, hogy újra kell tanulniuk főzni, hiszen a bevált receptek az új alapanyagokkal egész másként működnek. Idővel azonban ezt pontosan ki lehet tapasztalni és meglesznek a gyerek ízlésének megfelelő, bevált receptek.

A diagnózis után az étrend összeállításához érdemes szakember segítségét kérni. A dietetikus az egyes lisztfajtákkal, főzési praktikákkal kapcsolatban is tud praktikus tanácsot adni. Rántáshoz, sűrítéshez jól használható a már sok konyhában ismert, használatos rizs-, kukoricaliszt vagy a burgonya- és kukoricakeményítők is. Nagyobb gond a kelt tészták, sütemények készítésénél lehet, mert a gluténmentes lisztek másként viselkednek; a kész sütemények keményebbek, hamarabb kiszáradhatnak. Erre megoldás, ha például útifűmaghéjat adunk a gluténmentes liszthez, amely ruganyosabb állagot kölcsönöz a tésztának. Kedvelt még a kókusz-, mandula-, gesztenye-, hajdina-, cirok-, szezámmagliszt és ezek keverékei, érdemes ezekkel is kísérletezni.

"Bűnözni" kicsit sem lehet

Egy cöliákiásnak mindig diétáznia kell. De tudni kell, hogy nem minden lisztérzékeny betegnél okoz tünetet a glutén fogyasztása.

Garantáltan gluténmenteset! A készételek: felvágottak, májkrém, édességek stb. közül csak azokat vásároljuk meg, amelyek gluténmentes jelöléssel vannak ellátva. Ez igazolja ugyanis, hogy az adott élelmiszer gyártás közben sem szennyeződött gluténnal.

Lehet, hogy nem fáj a gyerek hasa, nem puffad, hasmenése sincs, de ettől még a szervezetét rombolja a glutén, amelynek a súly- és magasságfejlődés elmaradása, felszívódási zavarok miatti tápanyaghiány is lehet a következménye. Mint megírtuk, olyan élelmiszerek is tartalmazhatnak glutént, amire nem is gondolnánk: még a fagyasztott burgonyában is lehet, ezért mindig nézzük meg a címkét. A glutént nemcsak az előre, hanem a forgalmazás helyén csomagolt termékeken és a közétkeztetésben és vendéglői étlapokon is fel kell tüntetni.