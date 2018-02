Törvénytelen a Facebook adatgyűjtése

Egy német bíróság kimondta: illegális, ahogy a Facebook személyes adatainkat használja. A berlini regionális bíróság döntése három fontos kérdéskört érint, írja a Német Fogyasztói Szervezetek Szövetsége (VZBV) közleményében.

Az első az alapértelmezett beállításokkal kapcsolatos. A Facebook elrejti, hogy alapértelmezetten kiszolgáltatják felhasználói magánéletét, mondta erről Heiko Dünkel, a VZBV jogásza. Erre példa, hogy ha valaki a Messenger applikáción keresztül levelezik, a helyzetét kérdés nélkül megosztja partnerével a chat-program, melyben első indításkor eleve minden helymeghatározó szolgáltatás be van kapcsolva. Erre viszont semmi sem hívja fel a figyelmet – az ilyen jellegű hiányos tájékoztatás sérti a németországi fogyasztói jogokat. Hasonló problémákat vet fel, hogy ugyanilyen módon, alapértelmezetten engedélyezettek olyan beállítások is, amikkel a közösségi médián kívüli internetes keresőoldalak is látják a Facebook-felhasználók személyes profilját.

Szintén törvénytelen, hogy a vállalat a valós adatok megadására kötelezi, illetve olyan nyilatkozatok elfogadására veszi rá használóit, amivel elfogadják, hogy nevüket, képmásukat, adataikat az egyesült államokban üzleti céllal használja a Facebook. A nyilatkozatok tartalma, és azok elfogadtatásának módja egyaránt jogsértő, továbbá, a német bíróság szerint a platformnak biztosítania kell az anonimitás lehetőségét is.

Mint Dünkel elmondta, azt is kifogásolták, hogy míg a Facebook azt állítja, ingyenes, és mindig is az lesz, ez nem igaz: ha nem is pénzzel, de adatokkal mindenképpen fizetni kell a szolgáltatásért. A bíróság ezzel kapcsolatban a Facebooknak adott igazat: szlogenjük nem félrevezető.

Már múlthónapban megszületett az ítélet, de csak tegnap tette közzé a VZBV, tudósít a Verge. Mint írják, az ítélet ellen mindkét fél fellebbezik.

A Facebook közleményben reagált, azt hangsúlyozva, az ügy 2015-ös kezdete óta sok mindent megváltoztattak. „Keményen dolgozunk, hogy biztosítsuk, irányelveink világosak és könnyen érthetőek legyenek, és hogy a Facebook által kínált szolgáltatások teljes összhangban legyenek a törvényekkel” – nyilatkozták a Reuters hírügynökségnek, hangsúlyozva, a júniusban szigorodó Európai Uniós követelményeket is figyelembe veszik.

Nem ez az első eset, hogy a kétmilliárdnál is több felhasználóval bíró közösségi oldal adatkezelési gyakorlatát kifogásolják. Szintén Németországban jelenleg is tart egy másik vizsgálat annak kapcsán, ahogy a bejelentkezett felhasználók internetes mozgását követi a vállalat.