OGYÉI: újabb adag rota-vírus ellenes oltás érkezik a patikákba

Február végén újabb, több hétre elegendő rota-vírus elleni vakcina érkezik a patikákba állítja közleményében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI). A hatóság közlése szerint: Magyarországon a rotavírus-fertőzés megelőzésére pillanatnyilag két védőoltás, a RotaTeq (forgalmazó: MSD) és a Rotarix (forgalmazó: GSK) érhető el. Ezek közül az egyik, a Rotarix gond nélkül beszerezhető a patikai forgalomban. Azért, hogy a másik vakcina esetében is elegendő oltóanyag álljon rendelkezésre, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet januárban másfél hónapra elegendő mennyiség behozatalára kontingens engedélyt adott ki a második legnagyobb gyógyszer-nagykereskedő cégnek. A mai napig ennek a tételnek a felét már behozták és értékesítették, február végén érkezik egy jelentősebb adag, több hétre elegendő vakcina. A kiegyensúlyozott és biztonságos gyógyszerellátás érdekében az OGYÉI és a gyógyszer-nagykereskedők folyamatosan tárgyalnak.

Kedden a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy hónapok óta nem lehet kapni és márciusig nem is lehet beszerezni a rota-vírus elleni oltóanyagot. Mint írták: a vakcinahiány azok számára okozhat komoly problémát, akik már elkezdték beadatni gyermeküknek a három részből álló oltássorozatot. Ugyanis ennek a harmadik elemét nem lehet beszerezni a gyógyszertárakban. Mindez azt is jelenti, hogy 30 ezer forintot fizethettek ki feleslegesen azok a családok, ahol a született gyermek a védettséghez szükséges három oltásból kettőt már megkapott. Az utolsó vakcina nélkül nem lesz védett a gyermek, és az oltást csak nyolc hónapos korig lehet beadatni