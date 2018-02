„Nagyobb a tét, mint gondolnánk”

A voksolásra buzdítás mellett szakpolitikai és miniszterelnök-jelölti vitát is szeretne a Válasszunk 2018! csoport.

- Senkinek sincs előjoga a hatalomra, bármelyik jelölt megszerezheti vagy elvesztheti a bizalmat. Ahol nincsen nyilvános vita a választáson induló pártok programjáról, elképzeléseiről, az nem teljes értékű demokrácia. A miniszterelnök-jelöltek közötti vita a választópolgárok megbecsülése. A döntés pedig egyedül a választóké – jelentette ki Balázs Péter a Válasszunk 2018! (V18) keddi sajtótájékoztatóján. A volt külügyminiszter, a csoport vezetője a napokban a V18 (Andor László volt EU-biztos, Bod Péter Ákos az MNB volt elnöke, Göncz Kinga volt külügyminiszter, Holoda Attila volt államtitkár, Mellár Tamás, a KSH volt elnöke, Pusztai Erzsébet volt államtitkár, Raskó György agrárközgazdász, Székely Tamás volt egészségügyi miniszter) nevében tárgyalna valamennyi érintett párttal a jelölti vitáról. Arra a kérdésre, hogy kiknek kellene a vitán részt venniük, Balázs azt mondta: ha a Fidesz drótvágós plakátjára Soros György helyére Orbán Viktort tennék, akkor nagyjából megvan a mezőny.

Az ország miniszterelnök-jelöltjei 2006 óta nem álltak ki nyilvános vitára, Orbán Viktor pedig továbbra is elutasít minden hasonló invitálást. (A miniszterelnök-jelölti vitát az MSZP és a Párbeszéd most törvényben írná elő.) Balázs Péter szerint szörnyen hiányzik a választásokon az első forduló, egy ilyen vita pedig, ha nem pótolja is, de valamennyit segít a helyzeten.

- Aki kitalálta az egyfordulós rendszert, azt különösen kötelezi a helyzet – fogalmazott a volt külügyminiszter. A csoportnak arra is van forgatókönyve, ha Orbán nem venne részt a vitán – videón vetítenék ki a Fidesz programját, amire reagálhatnak majd a jelöltek. - Nagy a tét, nagyobb, mint gondolnánk. Mi most április 8-áig befelé figyelünk, közben Európa és a világrend átalakul. Nem mindegy ki vezeti majd Magyarországot – mondta Balázs Péter.

A volt külügyminiszter szerint az 1989-es kerekasztal óta ők a legszélesebb csoportosulás Magyarországon. Megalakult a V18 tanácsa is, ahová köztiszteletben álló személyeket hívtak meg, Nahalka István oktatáskutatót, Kajdi Józsefet, az Antall- és a Boross-kormány miniszterelnökségi közigazgatási államtitkárát, Somogyvári István jogtudóst, volt államtitkárt, Nagy Zoltán közgazdászt, volt államtitkárt, valamint Érsek Ákos jogi szakközgazdászt.

A volt külügyminiszter úgy vélte, alakul a választási mezőny is, billegő körzetekben pedig – ha kell –, a V18 a legesélyesebb jelölt mellé áll. A Népszavának Balázs Péter azt mondta, ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy személyes jelenlétükkel is segítik az indulót. Arra a kérdésünkre, hogy kormányfőjelölt mögé is beállnának-e, a csoport vezetője azt mondta, ha kell, természetesen igen. Az már biztos, hogy Mellár Tamást és Magyar Györgyöt készek támogatni, a közgazdászprofesszor Pécsen, az ügyvéd pedig Siófokon indul, mindketten baloldali pártok támogatásával. A csoport azt sem zárja ki - amennyiben a jelölt osztja a V18 elképzeléseit és elfogadja a januárban lefektetett 8 pontjukat -, hogy támogassák a Jobbik politikusait.

A januári zászlóbontáskor még csoporttag volt Lévai Katalin is. A Medgyessy-kormány esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli minisztere azonban felfüggesztette tagságát, mert a Lendülettel Magyarországért nevezetű párttal indulni akar a választáson. Lévai abban az egyéni körzetben méretettné meg magát, ahol a szocialista Tóth Csaba nyert 2014-ben. Balázs szerint közös megegyezéssel távozott Lévai, „mert eltért attól, amiben a kezdetekkor megegyeztek.” Kérdésre válaszolva a volt külügyminiszter leszögezte, hogy Lévai pártját zavaró tényezőnek tartja, ugyanis “semmi nem hiányzik kevésbé most, mint új pártok megjelenése.”

Az újjászülető Magyarország programja A V18 csoport alapítói, valamint a V18 Tanács tagjai kidolgozták azokat a szakpolitikai koncepciókat, amelyek a nemzeti alapértékekből kiindulva megalapozhatják az újjászülető Magyarország programját, és ezáltal is vitára, állásfoglalásra sarkallják a politikai pártokat is. Ezeket folyamatosan töltik fel a kedden indult weblapjukra. Jelenleg Bod Péter Ákos: A nemzetgazdaság ügyeiről, Nahalka István: Az oktatásról, valamint Balázs Péter: Vissza Európába! című dolgozata érhető el.

Zoltai Ákos