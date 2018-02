Németh Szilárd szerint az E.ON az olcsóbb áraival "beleavatkozik a választásba"

Németh Szilárd arra szólította fel az E.ON energiaszolgáltatót, hogy ne avatkozzon be az áprilisi országgyűlési választásba - újságolja az MTI.

Arra a felvetésre, hogy az E.ON bejelentette, a nemzeti gázszolgáltatónál is olcsóbban adják a gázt, mivel azt a szabadpiacról szerzik be, és így várhatóan éves szinten 13 ezer forintot is megspórolhatnak a fogyasztók, a Fidesz alelnöke azt kérte, az emberek ne hagyják becsapni magukat. Szerinte aki elfogadja az E.ON ajánlatát, az "kimegy a szabadpiacra" két évre.

Az E.ON számára is volt javaslata: szavai szerint a cég "kicsit fogja vissza az agarakat", és ne avatkozzon be a választásokba. Szerinte ugyanis az energiaszolgáltató - a fogyasztóknak kedvező - ajánlatával a politikai adok-kapokba száll be, Brüsszel oldalán. Az Európai Unió a védett piacokat akarja megszüntetni a teljes liberalizáció érdekében - tette hozzá a rezsibiztos.

Azzal kapcsolatban is kérdezték a politikust, hogy sajtóhírek szerint saját plakáttörvényüket megszegve, a listaárnál olcsóban jutottak plakáthelyekhez. Erre a Fidesz alelnökének érdemi válasza volt, misterint? "ócska hazugság", betartják a vonatkozó jogszabályokat.