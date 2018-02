Szerdán helyenként kibukkanhat a nap

Szerdán rövidebb napos időszakok is lehetnek. Az ország középső és keleti harmadában azonban továbbra is több helyen számíthatunk havazásra, havas esőre, keleten esőre is. Az északias szél többször megélénkül. Hajnalban -4, +1, napközben 1-6 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. Reggelig sokfelé várható havazás, havas eső vegyesen, de az Alföldön átmenetileg eső is lehet. Szerdán a Dunántúl legnagyobb részén már nem valószínű csapadék, az ország középső és keleti harmadában azonban továbbra is több helyen számíthatunk havazásra, havas esőre, keleten esőre is. Szerdán estére az északkeleti megyékre húzódik vissza a csapadék. Az élénk északias szelet napközben a Nyugat-Dunántúlon, holnap északkeleten is erős széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 6 fok között alakul.