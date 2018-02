Romló lehetőségek

Egy ismerősöm mesélte, hogy a falusi postahivatalban egyre rosszabbak a lehetőségek. Nem bővülnek, hanem szűkülnek és körülményesebbek azok a szolgáltatások, amik régebben jól működtek. Konkrét eset például, hogy eddig a postán egy már meglévő bankkártyával a saját számlára be lehetett tenni pénzt - most nem lehet, csak a közeli városban levő nagy postán. Még jó, hogy felvenni lehet a saját bankkártyával, viszont egyenleglekérdezést már nem tudnak csinálni, pedig régen azt is meg lehetett tenni. Furcsa, hogy a szolgáltatások szűkülnek, és az ügyfeleket felesleges és időigényes dolgokra kötelezik. Miért kellett ezeket a változásokat eldönteni, mért kellett egy jól működő és bevált dolgot megszüntetni? A postánál is tendencia már, hogy ami jó volt, azt elrontják ?

​Makovics János