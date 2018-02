Vágyképnél több

Tiszta szívemből üdvözlök minden ellenzéki megállapodást, ugyanakkor az is jó lenne, ha ez a program több lenne puszta kívánságlistánál. Nem látszatmegegyezésre, látszólagos egyetértésre lenne szükség, hanem olyan valódi programra, amely érdemben javít az egészségügy, az oktatás vagy a többi nagy rendszer jelenlegi helyzetén. Nem az a legfontosabb, hogy a kampány idejére jó benyomást tegyünk a választókra és elhitessük velük, hogy számunkra mennyire fontos mindez, és győzelmünk esetén milyen jelentős változások következnek be, hanem hogy olyan részletes, konkrét számításokkal alátámasztott akciótervvel rendelkezzünk, amelyet minden ellenzéki párt valóban a magáénak vall, és amelyet győzelmük esetén meg lehet, és meg is akarnak valósítani. Sajnos nem véletlen azonban, hogy e megállapodások szinte csak általánosságokat tartalmaznak, konkrétumukat nemigen találhatunk bennük. Sorsuk pedig épp ez utóbbiakon múlik.

Kádár János