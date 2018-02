Csak a győzelem számít

A labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjának is beillene a Real Madrid és a PSG szerdán kezdődő nyolcaddöntős párbaja, amely a két tréner jövője szempontjából is meghatározó lehet.

Az már az elitliga egyenes kieséses szakaszának decemberi sorsolásakor is nyilvánvaló volt, hogy a sorozat tavaszi idényének egyik legnagyobb érdeklődéssel várt páros-rangadója után az egyik potenciális győztes elbúcsúzik a további küzdelmektől, az azóta eltelt hetekben viszont úgy hozta a sors, hogy tovább fokozódott a tét, kivált a madridiak számára.

A BL legutóbbi két kiírását – már az előbbi sikernél is javarészt a csapat élére 2016 januárjában kinevezett, a klub színeiben játékosként is BL-győztes Zinédine Zidane irányításával – megnyerő, a címvédéssel 2017 nyarán történelmi tettet végrehajtó Real karácsony előtt vendéglátóként sült fel az FC Barcelona elleni 0-3 alkalmával, az a bajnoki vereség pedig egyúttal a spanyol liga újbóli megnyerésére vonatkozó esélyeket is egészen minimálisra redukálta. Pláne úgy, hogy a Real Madrid azóta hat mérkőzést játszott a bajnokságban, s csak hármat nyert meg (igaz, valamennyit meggyőző fölénnyel), a tabella negyedik helyén „szerénykedve” 17 ponttal szorul legnagyobb riválisa mögé, miközben a katalánok senkitől nem zavartatva robognak az aranyérem felé.

A nyomás mégis január 25-e óta fokozódik érezhetően, akkor ugyanis a Real Madrid az előzetesen esélytelenebbnek tartott Leganés ellen kiesett a spanyol kupasorozatból. A kínos kudarc után már maga Zidane sem szépítette a helyzetét, válság ütötte fel a fejét Madridban.

„Az állásom lesz a tét a Paris Saint-Germain ellen, ez nem is kérdés. Noha a pályán a játékosok futballoztak, el kell ismerni, hogy az én felelősségem, hogy így alakultak a dolgok, ezért nekem is kell megtalálnom a megoldást. Küzdeni fogok, nem adom fel” – fogadkozott akkor az aktív futballistaként világ- és Európa-bajnoki címet is nyerő egykori középpályás.

„Ez a Real Madrid utolsó esélye a jelenlegi idényben” – ismerte el a szerdai szuperrangadó felvezetéseképpen az egyik spanyol lapnak nyilatkozó egykori madridi labdarúgó, Guti is, utalván a várakozásokat alulmúló bajnoki szereplésre és a kupafiaskóra. – Bárhogy is alakuljon azonban a franciák elleni párharc, bízom benne, hogy a józan ész dönt és nem az lesz Zidane utolsó meccse. Egyszerűen nem szabad elfelejtenünk, amit a Real Madridért tett – figyelmeztetett a korábbi játékos.

A két BL-siker (2016, 2017) és a 2012 után tavaly visszahódított bajnoki cím valóban történelmi jelentőségű diadal egy olyan edzőtől, aki korábban nem irányított másik csapatot, fontos azonban hangsúlyozni, hogy Zidane a madridiak színeiben minden létező címet megnyert játékosként, klublegenda, akinek útja gondosan meg volt tervezve a királyiak kispadjáig – s akivel talán a madridi klub vezetése is elnézőbb. Vajon abban az esetben is kitart a türelem, ha a Real a BL-ben nem tudja megmenteni a szezonját?

Utóbbi kérdés persze felmerülhet a PSG-t szintén 2016 óta irányító, előzőleg a Sevilla szakvezetőjeként három Európa-ligát nyerő Unai Emery esetében is. A katari dollármilliók segítségével „félelmetesre” felpumpált párizsi sztárgárda az idényt megelőzően több száz milliót költött Neymar és Kylian Mbappé megszerzésére, nem titkoltan azzal a céllal, hogy a franciák a hazai ligában demonstrált egyeduralmat kiterjesszék a nemzetközi porondra is.

A PSG azonban a BL utóbbi öt évadában – mióta a bőkezű tulajdonos színre lépett – négyszer a legjobb nyolc között befejezte, tavaly pedig egy örökké emlékezetes, Barcelona elleni párharc 4-0-ra megnyert első felvonása után a nyolcaddöntőt követően, már a baszk szakvezető irányításával búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A pénz nem számít elvét valló főnök hírét ismerve a második betli után valószínűleg Emery fizetné a számlát.

A nagy tét miatt (is) óriási küzdelemre van tehát kilátás, a jó hír pedig, hogy a szerdai találkozó csak a kezdet: a visszavágót március 6-án rendezik.

Több szigort várnak Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) felszólította a játékvezetőket, hogy szigorúbban büntessék a súlyos szabálytalanságokat a nemzetközi mérkőzéseken. "Szükségünk van a játékosokra, ezért meg kell védenünk őket a pályán" - közölte Pierluigi Collina, az UEFA játékvezetői testületének vezetője, aki aktív játékvezetőként az 1999-es Bajnokok Ligája-döntőt is vezethette. Az olasz sportvezető hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy megakadályozzák, hogy a futballisták pályafutása veszélybe kerüljön egy szabálytalanság következtében.

A szerdai program:

FC Porto–Liverpool 20.45 (tv: Sport1)

Real Madrid–PSG 20.45 (tv: M4 Sport)

Hatos Szabolcs