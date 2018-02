Becsusszant Farkas Flórián jelöltje

Csupán egyetlen szavazaton múlott, de végül az a Farkas Félix nyerte a közgyűlési csatát, akit a fideszes Farkas Flórián és a Lungo Drom favorizált. Így aztán ő vezetheti a roma nemzetiségi listát a parlamenti választáson.

Már rég tartania kellett volna az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) közgyűlésének, amikor a Dohány utcai székház különböző pontjain még javában tanácskoztak a frakciók. A kormánypáti Lungo Drom egyáltalán nem volt biztos abban, hogy sikerül többségbe kerülnie. Az ellenzék igyekezett zárni a sorait, megosztani a Lungo Dromot. És fordítva. „Sok pénz lefolyik még a Dunán, mire elkezdjük” – utalt rá az egyik kelet-magyarországi ORÖ-tag, hogy a táborok alakulásába anyagi szempontok is belejátszanak.

Farkas Félix

A helyszínen terjedő hírek szerint a háttérből irányító Farkas Flórián ragaszkodott ahhoz, hogy megbízható embere, Farkas Félix vezesse a roma listát.

Farkas eddig is nemzetségi szószólóként ténykedett (vagy éppen: nem ténykedett) a parlamentben. Többen tudni vélték, az eredménytől is függ, hogy Farkas Flórián mennyire előkelő helyet kap a Fidesz országos listáján. Ha Farkas Félix veszít, akkor Farkas Flórián is hátrébb szorul.

A közgyűlés végül egyórás késéssel, de nagy nehezen elkezdődött. Amikor Ajtai Tibor képviselő pogácsát kezdett osztogatni. ( fő képünk) Balogh János ORÖ-elnök megkérte, hogy üljön vissza a helyére. Ajtainak több se kellett: fennhangon jelezte nemtetszését, amiért a hivatal a biztonsági szolgálatot teljesen fölöslegesen kirendelte, bezzeg harapnivalóról nem gondoskodott (pedig „cukrosok” is vannak a társaságban, még az hiányzik, hogy valaki rosszul legyen).

Néhányak kérésére az elnök zárt ülést rendelt el, a terem ajtaját két biztonsági őr vigyázta. A folyosón feltűnt Kolompár Orbán, az ORÖ volt elnöke is, de még az eredményhirdetés előtt távozott. Időnként heves kiabálás hallatszott odabentről. Többek egybehangzó állítása szerint Farkas Flórián – érezve, hogy forró a helyzet – képviselőknek telefonálgatott az ülés közben. A Lungo Drom csapata egy időre megint különvonult.

Szavazással együtt a napirend tárgyalása kemény három és fél órán át tartott. Farkas Félix végül 24 szavazatot kapott, mindössze eggyel többet, mint az utána következő Balogh János, az ORÖ elnöke.

Elvileg lehetőség van rá, hogy a nemzetiségi lista első helyezettje kedvezményes mandátumot szerezzen a parlamentben. Csak az a baj, hogy aki egy adott nemzetiség listáján regisztráltatja magát, nem szavazhat pártlistára. Márpedig a Lungo Drom nem szeretne túl sok roma választót elvinni a Fidesztől. Valószínűbb ezért, hogy a Farkas Félixnek nem lesz annyi szavazója, amennyi az országgyűlési képviselőséghez kell, és marad nemzetiségi szószóló.

Czene Gábor