Hercegi esküvő - Kulisszatitkok

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Harry herceg és Meghan Markle tavaszi egybekeléséről. Azt is tudni, a pár Skóciában romantikázik Valentin napon.

Stílusosan a Twitteren keresztül tett közzé a Kensington Palota a brit és nemzetközi közvélemény figyelmét biztosan megragadó információkat a közelgő királyi esküvőről. Ahogy az ifjú pár sajtósai fogalmaztak, Harry herceg és Meghan Markle "izgatottan várják a nagy napot, melynek ünneplését meg akarják osztani a lakossággal".

A királyi család egy rajongója a hercegi pár eljegyzési kártyájával

Szokatlan módon szombaton, és nem hétköznap tartják az esküvőt. Nem feltétlenül republikánusok azok a britek, akiket a május 19-i időpont kihirdetése óta aggaszt, hogyan egyeztethető össze a királyi frigy és az Angol Kupa döntője a Wembley Stadionban. Ez már csak abból a szempontból is érdekes, hogy Cambridge hercege, aki várhatóan Harry tanúja lesz, az Angol Labdarúgó Szövetség elnökeként fontos szerepet tölt be az eseményen. Rendszerint ő adja át a győztes csapatnak a trófeát. Miután azonban a Szent György kápolnában megrendezett ceremónia déli harangszóra kezdődik, a meccset pedig akár délután fél 6 órára is lehet tenni, ha akar, Vilmos mind a két kötelezettségének eleget tehet.

Akármilyen modern és szuverén egyéniség is a Briliáns elmék tévésorozat egykori sztárja, nem áll ellen a kísértésnek, hogy Canterbury érseke, Justin Welby celebrálta esküvő után királyi fogatba ülve tegyen meg egy nagy kört Windsorban. Miután elmarad a szokásos nyilvános csókolózás a Buckingham-palota erkélyén, a közvélemény a hintós felvonulás során kerülhet legközelebb az addigra valószínűleg már a Sussex hercege és hercegnője címet viselő párhoz.

Windsor gazdaságának és idegenforgalmának óriási lökést ad az esküvő, az üzletek máris méltó dekoráción gondolkodva készülnek a látogatók ostromára.

Az egyházi ünnepséget és a hintós körutazást követően 800 vendég várható a Szent György teremben megtartott fogadásra, majd este az örömapa, Károly walesi herceg ad vacsorát egy újabb, mintegy hatszáz fős, a családtagokon kívül Harry és Meghan ,,szűk” baráti körét magába foglaló társaságnak. Ennek helyszíne még nem köztudott. A The Times napilap valószínűsítése szerint a Windsor Park területén található Frogmore House-ra esik majd a választás. Mindkét alkalommal hangzanak el beszédek, de ami a britek figyelmét leginkább megragadta, az az ifjú feleségnek a hagyományokkal szakító felszólalása lesz. Bár a tervek szerint Meghant 73 éves édesapja, Thomas, volt hollywoodi fővilágosító kíséri az oltár elé, a félszegnek mondott örömapa szívesen átadja közszerepléshez szokott lányának a felköszöntés dicsőségét. Markle kisasszony az ENSZ nőjogi és esélyegyenlőségi képviselőjeként számos alkalommal próbálhatta ki orátori tehetségét.

A hagyományokkal ellentétben Meghan is felszólal a vacsorán Fotók: AFP

R. Hahn Veronika (London)