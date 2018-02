Nemcsak a Valentinok, Asha is ünnepel

A 2013-ban született elefántborjú éppen a szerelmesek és Bálint napján jött a világra, így minden évben ezen a napon ünneplik a születésnapját. Az idei, ötödik évfordulóján Asha is kap tortát - derül ki a Fővárosi Állat- és Növénykert tájékoztatójából. A gondozók is kíváncsiak, hogy Asha mellett a budapesti elefántcsalád legifjabb tagja, a november 8-án született Arun mit szól majd az édességhez, az elmúlt hetekben már ő is kapott szilárd táplálékot az anyatej mellé.

Asha születésnapja alkalmából a 14 éven aluli gyerekek öt napig 100 forintért, a diákok, felnőttek és nyugdíjasok pedig ketten egy jeggyel és egy öleléssel látogathatják az Állatkertet.