Meghalt Henrik herceg - Nagyon népszerű volt

Súlyos betegség miatt elhunyt Henrik herceg, II. Margit dán királynő férje – idézte a BBC a palota szerda hajnali közleményét. A 83 éves herceg ( teljes nevén: Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat ) tüdőgyulladás miatt került kórházba egy hónapja. A vizsgálatok során egy jóindulatú tüdődaganatot is felfedeztek az orvosok. Kérésére néhány napja a Fredensborg-palotába szállították, hogy utolsó napjait a családja körében tölthesse.

Henri de Laborde de Monpezat 31 éves volt, amikor 1965-ben találkozott Margit koronahercegnővel Londonban, egy vacsorán, majd udvarolni kezdett a nőnek, akit egész házasságuk ideje alatt mélyen szeretett. A pár IX. Frederik király és Ingrid királynő áldásával 1967. június 10-én kelt egybe a Holmen templomban. Margit királynő és Henrik herceg soha nem rejtette véka alá, hogy mennyire összetartoznak, és szeretik egymást. A veszteség nem csak a családot, de Dániát is lesújtotta. Henrik rendkívül népszerű volt nagylelkű természete, kedvelt személyisége okán, és azért is, mert részt vett a WWF és a Dán Vöröskereszt. munkájában is.

1967 - AFP fotó

De szépek és boldogok voltak...