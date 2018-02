Már mindenkinek gyanús az Öveges-program

A nyomozó hatóság szerint is súlyos visszaélések történtek a tanterem-felújításokat célzó Öveges-programban – erről a NAV Központi Nyomozó Iroda Bűnügyi Főosztálya tájékoztatta az ügy miatt korábban feljelentést tevő Hadházy Ákost. A korrupciógyanús ügyet az LMP kezdte el kiteregetni három és fél évvel ezelőtt. Később az Emmi is feljelentést tett a visszaélések miatt, nyomozni kezdett az OLAF is, az Európai Bizottság pedig 2016 tavaszán az Öveges-programban elsinkófált milliárdokra hivatkozva tartott vissza több tízmilliárdos támogatási összeget Magyarországtól. A tanterem-felújítás ürügyén zajló nagyüzemi korrupcióról a Miniszterelnökség is készített egy részletes jelentést 2014 végén - írta az Index.

A botrányos program alatt egyébként az a Köpeczi-Bócz Tamás volt az uniós fejlesztéspolitika felelőse az Emmin belül, akit végül valószínűleg részint az Öveges-program matt távolították el a pozíciójából.