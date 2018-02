Lövöldözés az amerikai hírszerzés központjánál (videó)

Legalább egy személyt lelőttek szerda reggel, mikor lövöldözés tört ki az NSA amerikai hírszerzés marylandi központjánál, írtja a BBC. Az első hírek még három sérültről szóltak, de a rendőrség szóvivője, Larry Whitley később csak egy emberről tett említést, akit kórházba kellett szállítani. Egy másik személyt őrizetbe vettek.

„Uraljuk a helyzetet” – nyilatkozta az NSA egy szóvivője az esetről. Megerősítette ezt az FBI, miután ők is kivonultak a helyszínre, illetve az NBC helikopterről figyelő stábja is.

A környéket lezárták a hatóságok. Még nem lehet tudni, pontosan mi történt, mit ahogy az is bizonytalan, a lövéseket a gyanúsított, vagy a hatóságok adták le. Ami biztos, hogy az után kezdtek lőni, hogy egy fekete autó az épület elé érkezett. Mint a képeken látszik, a jármű egy beton barikádnak ütközött, szélvédőjén golyónyomok vannak.

BREAKING: Shooting at NSA spy centre in USA - several victims including police officer - https://t.co/4g0t0Gybsc pic.twitter.com/4t4mswe8IN

Three people shot and wounded outside HQ of US National Security Agency in Maryland, suspect arrested, media report https://t.co/c6v7Ydds5d