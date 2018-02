Nem csak a filmgyűjtők hóbortja

A Blu-ray lemezek adhatják a jövőt, mert a hagyományos DVD-ket már alig veszik, az egyetlen magyarországi gyártóhely is felhagyott a CD-k és DVD-k előállításával.

Válságban van a DVD-piac, állítja Kárpáti Gábor, a legrégebbi DVD-kiadó és forgalmazó, a Fantasy Film tulajdonos alapítója. Ugyanakkor Stern Gábor, a Gamma Home Entertainment, a Universal, a Fox és Sony stúdiók hazai forgalmazójának ügyvezető igazgatója nem gondolja, hogy haldokolna a piac Magyarországon. - 2008 környékén volt egy nagy visszaesés, de a gazdasági válságot követően újra kiegyensúlyozott a piac. Cégünk forgalma még emelkedett is 2017-ben az előzőhöz képest. Egyre több legális, digitális alternatíva kínálkozik filmfogyasztásra, de ezek igazából főleg a tévésorozatok DVD-n való értékesítését ásták alá. Akik arra vágynak, hogy egy adott játékfilmet bármikor leemelhessenek otthon a polcukról és megnézhessenek, azok továbbra is vásárolnak DVD-t és Blu-rayt, sőt egyre többen keresik a kifejezetten gyűjtőknek szánt, limitált kiadványokat, mint amilyenek a fémdobozok, a digibookok vagy az egyéb díszdobozok – közölte lapunkkal Stern. (A Fábri-díszdoboz kifejezetten impozáns darab, de a Dargay-díszdoboz meglepő módon nem feltétlenül gyermekcentrikus, az extra tartalmak vélhetően csak a felnőtteknek szólnak. Az alkotó 80. születésnapjához igazodva Szabó István-életműkiadás készül, amely annyiban hiánypótló lesz, hogy a Mephisto évek óta nem kapható, mert a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) a megszűnésekor visszavonta a terméket.)

Kárpáti viszont úgy véli, az eladások igenis csökkennek. Ennek pedig két oka van: az illegálishoz sorolandó az online letöltés, a legális vonalat pedig a HBO és egyéb cégek szolgáltató független lehetőségei adják, amelyekre éppúgy elő lehet fizetni, mint a zene-streamelő szolgáltatásokra. – A recessziót mutatja az is, hogy megszűnt az egyetlen magyar gyártóhely, a székesfehérvári VTCD üzeme ugyan megmaradt, de a gyár ezentúl leginkább autócégeknek fröccsönt – vázolta a helyzetet. Noha nyereségesnek közölték magukat, a piac egyre kisebb, így a vonatkozó termékek gyártásának beszüntetését látták a legkézenfekvőbbnek.

Stern szerint az átalakuló piachoz a megváltozott vásárlási szokások is hozzájárulnak. Az emberek manapság nemcsak supermarketekben, hanem internetes áruházakban is szívesen vásárolnak. A legnagyobb választékot a MediaMarktokban és a neten találhatják meg. Arra nézve viszont nincsen releváns adat, hogy hány példányban jelenik meg egy új korong, ennek a legfőbb oka az, hogy nagy a szórás: akad olyan rétegkiadvány, amiből mindössze 500 darab készül, de van olyan sikerfilm, amiből akár 25 ezer is. Kárpáti Gábor viszont nem ennyire bizakodó, szerinte a Stephen King regényéből készült Az című sikerhorror sem elég népszerű ahhoz, hogy ötezer példánynál több fogyjon el belőle. De a magyar filmek a piaci igényekhez viszonyítva kifejezetten szépen teljesítenek a mozi forgalmazást követően is. A Fantasy Film gondozásában megjelent Anyám és más futóbolondok a családból például 3200 példányban jelent meg, a legyártott termékek java elfogyott.

Habár, nagyon úgy néz ki, hogy a DVD-forgalmazás jövője a filmbolondok erőtlen vállán nyugszik, valamennyire árnyalhatja a képet a mozgóképek Blu-rayen való megjelentetése. Ezek több mint tíz éves múltra tekinthetnek vissza, mostanra itthon kétezernél több film jelent meg ebben a formátumban. - A Blu-ray lemez tulajdonképpen a DVD továbbfejlesztése, aminek legizgalmasabb tulajdonsága éppen az, hogy a filmek HD minőségben kerülnek a korongokra, a menürendszerük könnyebben kezelhető, valamint a szabvány egészen különleges extra tartalmaknak és a filmek 3D változatainak is lehetőséget biztosít, amit a filmstúdiók gyakran kihasználnak – mondta Stern. A Blu-ray piac apránként növekszik, sokan túlságosan költséges opcióként tekintenek rá. Pedig a háztartások többségében már van HD tévé, amelyhez már „csak” megfelelő lejátszó kell, amiből a márkás változat sem túl drága. Éppen az eddigi rossz prekoncepció lebontására a Gamma Home Entertainment több száz filmet kíván kiadni 2000 forint alatti árkategóriában Blu-rayen. Csakhogy ez a lépés nagyban alááshatja a hagyományos DVD státuszát, egyes webáruházakban a nagyjából 3000 forintért megjelenő újdonságok félév elmúltával már 60-80 százalékos kedvezménnyel kaphatóak.

Amerikában eltűnnek a polcokról a CD-k Az Egyesült Államok egyik legnagyobb áruházlánca, a Best Buy örökre eltünteti július 1-jéig az összes boltjából a CD-ket. A szintén rengeteg áruházat üzemeltető Target pedig egyre szigorúbb feltételekkel hajlandó csak árulni a korongokat. A döntés nem meglepő, ugyanis 2001-ben Amerikában még 800 millió lemezt adtak el, tavaly ez a szám már csak 89 millió volt, vagyis csaknem 90 százalékos a csökkenés. Szakértők szerint ezek a döntések a CD-k eltűnéséhez vezethetnek, és hatással lesz az európai piacra is.

Mészáros Márton