Londoni intő a segélyszervezeteknek

A brit fejlesztési miniszter tegnap figyelmeztette a segélyszervezeteket, hogy a jövőben megvonják tőlük a támogatásokat, amennyiben nem akadályozzák meg, hogy a munkatársaik szexuális visszaéléseket kövessenek el.

A westminsteri vezetés azután jelentette be az ultimátumot, hogy a közelmúltig az egyik legnagyobb presztízsnek örvendő szervezetről, az Oxfamról kiderült: munkatársai közül többen is fizettek kiskorú prostituáltaknak Haitin, holott a 2010 utáni földrengés után földönfutóvá vált helyieknek kellett volna segíteniük. Az Oxfam nem erősítette meg, és nem is cáfolta a híreket – emlékeztetett a Reuters hírügynökség –, csupán annyit ismert el, hogy 2011-ben zajlott egy belső vizsgálat szexuális visszaélésekkel kapcsolatban, s ezért elnézést is kért.

A The Times által múlt hét pénteken kirobbantott botrány azonban nem az egyetlen: az Oxfam International elnökét kedden korrupció gyanúja miatt letartóztatták Guatemalában. Penny Mordaunt brit fejlesztési miniszter egy Stockholmban, fejlesztési ügynökségek számára tartott konferencián szerdán azt mondta: amennyiben a szervezetek nem felelnek minden velük kapcsolatba lépő személy biztonságáért– a rászorulóktól a munkatársakig –, búcsút inthetnek a kormányzati támogatásoknak.