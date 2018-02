Moszkva feláldozhatta az oroszokat

A jelek szerint Bassár el-Aszad szíriai elnök szolgálatában álló orosz zsoldosokkal csapott össze a múlt héten az amerikai haderő. A Kreml nem tiltakozott amiatt, hogy az amerikaiak halomra lőtték állítólag több tucat állampolgárukat.

Az összecsapás – mint azt először a Bloomberg amerikai hírügynökség jelentette – múlt szerdán zajlott az olajban és gázkészletekben gazdag Deir ez-Zór kormányzóságban, ahol nemrégiben még az Iszlám Állam (IS) volt az úr. A különböző beszámolók alapján összeálló kép szerint egy nagyjából zászlóalj nagyságú, tüzérségi támogatásban is részesített fegyveres csoport próbált megrohamozni egy katonai bázist, amelyen amerikai reguláris erők, valamint velük szövetséges kurd milicisták voltak.

A bázison tartózkodók segítséget kértek és kaptak: nem csupán heves tüzérségi ellentűz zúdult a támadókra, hanem amerikai harci repülőgépek, bombázók és helikopterek is bekapcsolódtak az összecsapásba. A támadók véres fejjel vonultak vissza. Hogy hány halottat, illetve sebesültet hagytak hátra, arról nincs megbízható adat. Egyes jelentések mintegy száz halottról és több száz sebesültről tettek említést. Van olyan állítás is, miszerint még ma is több tucat olyan férfit ápolnak oroszországi kórházakban, akik ebben az összecsapásban szerezték sebeiket.

Amerikai, illetve kurd részről nem számoltak be saját emberveszteségről.

Amerikai közlések szerint egyetlen percre sem merült fel az a veszély, hogy az incidensből komolyabb amerikai-orosz katonai konfliktus bontakozik ki, holott ha nem túlzóak a halottak és a sebesültek számáról szóló hírek, akkor ez volt a legvéresebb fegyveres összetűzés a két ország állampolgárai között a hidegháború vége óta.

Arra, hogy Szíriában elkerüljék a szándékolatlan orosz-amerikai közvetlen konfliktushelyzeteket, külön kommunikációs csatorna áll rendelkezésre a hivatalos szándékok tisztázására, a félreértések elkerülésére, és ezt a csatornát a felek a jelen esetben igénybe is vették.

Moszkvában először azt mondták, hogy még idő kell a tájékozódáshoz, majd közölték: az orosz hatóságok csak a reguláris haderő veszteségeit tartják számon. Eszerint a szíriai orosz katonai fellépés kezdete óta eddig 44 orosz katona vesztette életét. A Kreml emellett „nem zárja ki” azt az egyébként közismert tényt, hogy orosz állampolgárok saját szakállukra is tartózkodnak Szíriában. Több forrás szerint részben az ukrajnai harcokat is megjárt zsoldosokról van szó, akiknek a tevékenysége nem feltétlenül áll összhangban a hivatalos orosz irányvonallal. Így aztán itt az történhetett, hogy a közelben tartózkodó orosz haderő számára fontosabb volt az orosz-amerikai fegyveres összeütközés elkerülése, és ezért a kisujját sem mozdította a zsoldos honfitársakért.

K.J.