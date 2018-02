Soros György szomszédja lesz az amerikai nagykövet

Donald Trump amerikai elnök egy ismert, dúsgazdag, 79 esztendős New York-i üzletembert jelöl az Egyesült Államok budapesti nagyköveti posztjára. David Cornstein azzal szerzett vagyont, hogy elsőként nyitott minőségi ékszerkereskedéseket nagyáruházakban. Sikeres pályája során számos cégben játszott vezető szerepet, többek között hozzájárult a technológiai tőzsde, a Nasdaq fejlesztéséhez. Tulajdonosként a lóversenyek világának ismert alakja, nevéhez fűződik a New York tulajdonában álló lóverseny fogadási cég rendbetétele. Annak idején Rudi Giuliani, az akkori polgármester nevezte ki a felügyelőbizottság élére. Giuliani manapság Trump egyik legszorosabb szövetségese és barátja, nem kizárt, hogy ő ajánlotta Cornsteint az elnök figyelmébe.

A politikai nézeteit tekintve mérsékelt republikánusnak tartott milliomos 2002-ben a Magyarországon is jól ismert választási guru, Arthur Finkelstein ügyfele volt: az állami főszámvevő tisztéért indult, de elbukott pártbeli versenytársával szemben. Cornstein az évek során fontos tisztségeket töltött be az egyik legbefolyásosabb amerikai zsidó gyülekezetnek helyet adó Park East zsinagógában, ahol az osztrák származású, de magyarul is jól beszélő Arthur Schneier volt a vezető rabbi. A leendő nagykövet New Yorkban egész sor társadalmi tisztséget töltött, illetve tölt be, egyebek mellett részese volt a város sikertelen, 2012-es olimpiai pályázatának, és több egészségügyi jótékonysági szervezetben is aktív.

Érdekesség, hogy Cornstein és felesége 2015-ben 9,15 millió dollárért adta el az előkelő Park Avenue-n lévő lakását, tavaly pedig a Long Island-i Southamptonban váltak meg a házuktól 9,25 millióért. „New York Rózsadombján” sok híres ember szomszédságában éltek – itt van háza például Soros Györgynek is.

Az üzletembernek nincs külpolitikai vagy diplomáciai gyakorlata, de ez nem számít, hiszen elődei hosszú sorához hasonlóan ő is politikai kinevezett lesz. Jelölését még a Szenátus külügyi bizottságának is jóvá kell hagynia.

H. G.