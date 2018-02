Üzenet a választások előtt - Akár a legkisebb is ledöntheti a "rendszert"

A dominóhatás egy ismert fogalom, de a benne rejlő szimbolikus erőt nem árt felidézni ezekben az apatikus vagy épp pesszimisztikus időkben. Az önző, a magáért, a nép minden rétegének, tagjának szolgálata helyett kizárólag a maga érdekeiért tevékenykedő hatalom annak megtartásáért nagy erőkkel ( és hatalmas, a közös pénzből való ráfordítással) igyekszik elhitetni, hogy az állampolgár cselekvőképtelen, reménye sincs arra, hogy változtasson a dolgokon. A felmérések igazolják ennek legalábbis részbeni sikerét, a propaganda "nagy elődöktől" tanulta ki, miként kell manipulálni a tömegpszichózissal.

Ami a dominóhatást illeti, mint ismert, az egy fizikai jelenség; a láncreakció. A metaforikus jelentését régóta használják annak érzékeltetésére, hogy egy apró cselekvés is képes messzemenő hatást gyakorolni. Még 1983-ban történt, hogy az University of British Columbia fizikaprofesszora, Lorne Whitehead be is bizonyította a dominó-effektus valódi erejét. Évekkel később a University of Toronto professzora Stephen Morris egy videóval tette a jelenséget egészen világosan közérthetővé.

A felvétel annak idején viharos gyorsasággal terjedt el az interneten, döbbent kommentekkel körítve. Az a felvételen nem látszik, pedig fizikai tény: ha elindítanánk egy mindössze öt milliméter magas dominót nekidöntve a többi fokozatosan növekvő méretűnek, a kicsi, alig látható kezdő után mindössze 29 további dominó kellene ahhoz, hogy ledöntse az Empire State Building épületét.

Gondolkozzunk el ezen.