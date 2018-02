Ismét sztrájkolnak a mellőzött köztisztviselők - 112 hivatal érintett

Nagyon-nagyon szomorú vagyok! Elkeserítő ez a folyamatos elutasítás arra, hogy rendezzék a béreket - írta egy hozzászóló a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Facebook-oldalán reagálva a mai demonstráció meghirdetésére. Élet-halál harcot folytattunk egész évben - ezt pedig az érdekképviselet vezetője tudatta még tavaly decemberben a Népszava Vélemény rovatában.

Az okok

Hol 100, hol 350 ezerrel szeretnék csökkenteni a létszámunkat, miközben a hétköznapok tapasztalata szerint tíz éve nem emelt bér, létszámhiány, túlterheltség, kifizetetlen túlmunka, helyettesítés és túlóra, mellette éhbér, dolgozói szegénység, ígérgetés, esetenként a legsötétebb rászedés, megtévesztés, szétroncsolt jogállások káosza jut osztályrészünkül - sorolta a kínzó bajokat Boros Péterné, mindeki számára világossá téve: nincs más lehetőségük, mint a munkások, dolgozók, beosztottak jószerivel egyetlen hatékony nyomásgyakorlásásra, a süket "állami füleken" való dörömbölésre: a sztrájkra.

A bejelentés

A mai munkabeszüntetést február 12-én jelentette be az MKKSZ elnöke, jelezve azt is: a sztrájk ezúttal öt napon keresztül tart majd. Mint hangsúlyozta, ötödik alkalommal szerveznek munkabeszüntetést a több mint 18 ezer önkormányzati köztisztviselő érdekében, akiknek tíz éve nem emelkedett a keresete, a kormány pedig nem ül velük tárgyalóasztalhoz. Azt is kérte, hogy aki támogatni szeretné a sztrájkolókat, és szeretné kifejezni, hogy elégedetlen az állammal, mint munkáltatóval, a munkabeszüntetés idején viselje a szolidaritás kék színét vagy kék színű mosolygó figurát kitűzőként, illetve a közösségi oldalakon ossza meg a kék sztrájkplakátokat, és készítsen kék smiley-s arcképeket az összetartozás jelképéül.

"Érdekérvényesítés politikai célok nélkül"

Csütörtökön reggel nyolc órakor megkezdődött az önkormányzati köztisztviselők sztrájkja: 112 hivatalban 7312 munkavállaló tart munkabeszüntetést - közölte a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke budapesti sajtótájékoztatóján. Boros Péterné elmondta, a sztrájk törvényesen zajlik; mindenki, aki a sztrájkban részt vesz, megjelent a munkahelyén, de a munkát nem vette fel. Kiemelte, a sztrájk ellenére az ügyfelek minden halaszthatatlan ügyet el tudnak intézni a hivatalokban.

Az MKKSZ elnöke - az MTI tudósítása szerint - hangsúlyozta, hogy ez a sztrájk érdekvédelmi akció, a sztrájkolóknak nincs politikai követelésük és a sztrájknak nincs politikai célja. A munkabeszüntetést annak a több mint 18 ezer önkormányzati köztisztviselőnek az érdekében hirdették meg, akinek tíz éve nem emelkedett a keresetük, a kormány pedig nem ül velük tárgyalóasztalhoz. Azt szeretnék elérni, hogy a jelenlegi 38 500 forintos illetményalap 60 ezer forintra emelkedjen.

Kiemelte azt is, hogy 200 ezer közszolgálati dolgozó tíz éve nem részesült bérfejlesztésben. A közalkalmazotti bértábla szerinti bért kapnak a közalkalmazottak, a kormánytisztviselők, a közszolgálati jogviszonyban állók, a fegyveres és rendvédelmi dolgozók, az egészségügyben műszaki-gazdasági területen vagy a felsőoktatásban dolgozók, és sokan 122 ezer forint nettót keresnek.

Boros Péterné kiemelte azt is, hogy a kialakult helyzetért a kormány a felelős, amely még tárgyalóasztalhoz sem ül a szakszervezettel. A kormány megsérti a sztrájktörvényt azzal, hogy nem hajlandó tárgyalópartnert kijelölni a sztrájktörvényben foglalt kötelező egyeztetésre.

A sztrájk három munkanapot érint - csütörtök, péntek, hétfő -, de a közbeeső hétvégi napokkal ötnaposnak számítják. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta, az ötnapos sztrájk után ismét kezdeményezni fogják a kormányfőnél, hogy jelölje ki azt a személyt, aki tárgyalóasztalhoz ül majd az érdekképviselettel. Mint mondta, az MKKSZ meghozta a döntést a folytatásról, azonban ellenálltak annak, hogy bojkottálják a választás napját.

A sajtótájékoztatón Földiák András, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) elnöke szolidaritásáról biztosította az MKKSZ-t, továbbá közölte, hogy mind az öt szakszervezeti konföderáció - Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége és a SZEF - szolidáris az MKKSZ-sztrájkkal.

Mint mondta, támogatják az önkormányzati munkavállalók bérrendezési követeléseit, mert e követelések a helyhatósági szolgáltatások magas színvonalának biztosítását is szolgálják és a megfelelő munkakörülmények megteremtéséhez szükségesek.