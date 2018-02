„Mianyánkért” hívtak rendőrt a nyugdíjasotthon lakóira

Röplapokon szerkesztették át a „Miatyánkat”, hogy „Mianyánk” legyen belőle – állítólag ezért maga az önkormányzati intézmény igazgatónője hívta ki a rendőröket egy hódmezővásárhelyi idősek otthonában, értesült a HVG. Az otthon egyik lakója azt is elmondta, a postaládákba bedobott röplapok után nyomozó rendőrök átkutatták pár hete az egész intézményt, jegyzőkönyvet vettek fel, majd távoztak – azóta sem tudni, mi lesz az ügyből.

Márki-Zay Péter ellenzéki képviselőjelölt egy fórumán hangzott el mindez, amit az intézményben tartott, a lakók meghívására. És a problémák sora ennyivel nem ért véget.

„Tavaly év elején bejelentették, hogy megemelik a szolgáltatási díjakat, egyik hónapról a másikra” – magyarázta egy nyugalmazott orvosprofesszor. Mint hozzátette, a legfájóbb az volt számukra, hogy nem tekintették őket partnernek. Olyan egységes csomagért kell fizetnie a lakóknak, ami önmagában elvisz 50-60 ezret egy hónapban, így sok lakónak gyakorlatilag nem marad pénze élelmiszerre. „Hetente kétszer hozatok ebédet, azt beosztom” – mondta egyikük.

Hiába próbáltak egyeztetni, hogy ne kelljen olyan szolgáltatásért is fizetniük, amit nem vesznek igénybe: az egyezkedéseket Hegedűs Zoltán alpolgármester végül azzal zárta le: ha nem tetszik, költözzenek ki. „Sok milliót fizettünk be, hogy ideköltözhessünk, és ezt kaptuk cserébe, hogy fogjuk be a szánkat” – foglalta össze a helyzetet egy érintett.

A környékbeli viszonyokhoz képest még így is „jó” helyzetben vannak: más, állami intézményekben a többmilliós belépési díj megfizetése után még havi 60-80 ezret kell fizetni, vagy étkezéssel nagyjából 100 ezret.