Csak tessék, tessék, hölgyek, urak, folyvást, folyvást, még lehet jelentkezni. Régi vagy új pártok, ismert, vagy ismeretlen politikusok bátran jöjjenek, szabad a pálya. A szavazólap mindent elbír, legfeljebb a választópolgár nem ismeri majd ki magát rajta. De ez éppúgy nem kell, hogy érdekelje önöket, mint az, hogy a hatalmon lévők már joggal dörzsölik a kezüket. Ott még mindig egy a tábor, egy a zászló, nincs kibeszélés, és csak örülnek neki, ha az őket leváltani szándékozók minél jobban megosztják az ellenzéket.

Amivel persze nem azt akarjuk mondani, hogy az újonnan jelentkezők - Lévai Katalin vagy Lattmann Tamás - szándékosan a Fideszt erősítik. Még azt sem, hogy nincs igazuk egy sor kérdésben, ami miatt úgy érezték, színre kell lépniük. Az persze gyanakvóvá tehetné őket, hogy a kormánypárti média milyen szívesen ad teret véleményüknek. S természetesen még őket sem lehet egy kalap alá venni. A tavaly nyáron létrejött Lendület Magyarországért Párt alapítója, Lévai Katalin mindig is baloldali politikus volt, az is maradt, még ha most erősen kritizálja is egykori párttársait és szövetségeseit. Lattmann Tamás nemzetközi jogász viszont elég nagyot fordult. Tavaly még balról igyekezett meghiúsítani Botka László miniszterelnök-jelöltségét, most viszont a kisgazdák miniszterelnök-jelölje lett. De hát köztudott, csak az ökör következetes, végül is adódhatnak helyzetek, amikor az embernek szembe kell mennie még egykori önmagával is.

A szavazóknak meg fel van adva a lecke. Vagy bedőlnek a Fidesz propaganda-kampányának, vagy megpróbálnak választani a sokféle ellenzéki tömörülés között, amivel persze szintén a hatalmon lévők kezére játszanak. Esetleg el sem mennek április 8-án, mert már elegük van ebből az egész helyzetből.

Mindennek egyetlen vesztese van és lesz: Magyarország.

Sebes György