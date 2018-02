Jobbikos egészségügyi ígéretek

Az orvosok sorsának jobbra fordulásától reméli a Jobbik, hogy a betegek számára is érezhetően javul majd az egészségügyi alapellátás. A párt egészségpolitikában is jártas képviselőjelöltjei – Lukács László, Varga-Damm Andrea, dr. Menyhárt Miklós és dr. Gyenes Géza - tegnap arról beszéltek újságíróknak, hogy egy esetleges választási győzelem után másként és a GDP 1-2 százalékával megemelt összeget adnának az egészségügyre. Ezen belül megdupláznák az alapellátó praxisok jelenlegi havi 1,1-1,3 milliós finanszírozását.

Törvénymódosítással rendeznék a praxis-jog 1992 óta meglévő visszásságait, hogy az adás-vételben az önkormányzatok ne semmizhessék ki az orvosokat, új ösztöndíjakkal csábítanának a házorvoslásba gyógyítókat. Programjukkal nemcsak a jelenlegi 300 üres körzetbe szeretnének szakembert találni, hanem növelnék is a körzetek számát azért, hogy egy-egy orvosnak a mostani 100-140 beteg helyett lehetőleg csak 20-40-nel kelljen foglalkoznia. Menyhárt Miklós úgy vélte: ha az orvos keres annyit, hogy egyetlen állásból is megéljen, a betegek is sokkal elégedettebbek lesznek a rendszerrel.

